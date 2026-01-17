पिंपरी-चिंचवड

PCMC Results: अजितदादांनी तिकीट नाकारलं! पठ्ठ्या ऐनवेळी भाजपमध्ये गेला अन् निवडून आला... शितोळे विरुद्ध शितोळे लढत शेवटपर्यंत अटीतटीची

Pimpri-Chinchwad Election Results Highlight BJP Surge and Ajit Pawar Setback : पिंपरी-चिंचवड महापालिका निकालात अजित पवारांना मोठा धक्का, भाजपचा दबदबा आणि स्थानिक नेत्यांच्या अटीतटीच्या लढती ठरल्या निर्णायक
Ajit Pawar Faces Major Setback in Pimpri-Chinchwad Civic Polls

Sandip Kapde
पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना अनेक धक्के बसले. यातील सर्वात मोठा झटका म्हणजे महापालिकेवरचा ताबा गमावणे. एकूण ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी ६९१ उमेदवार रिंगणात उतरले होते. निकालानुसार, भाजपने ८४ जागा पटकावल्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३७ जागा मिळाल्या. शिवसेनेने ६ जागा जिंकल्या, आणि एक अपक्ष उमेदवार विजयी ठरला.

Ajit Pawar
pune

