PCMC Results: अजितदादांनी तिकीट नाकारलं! पठ्ठ्या ऐनवेळी भाजपमध्ये गेला अन् निवडून आला... शितोळे विरुद्ध शितोळे लढत शेवटपर्यंत अटीतटीची

पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना अनेक धक्के बसले. यातील सर्वात मोठा झटका म्हणजे महापालिकेवरचा ताबा गमावणे. एकूण ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी ६९१ उमेदवार रिंगणात उतरले होते. निकालानुसार, भाजपने ८४ जागा पटकावल्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३७ जागा मिळाल्या. शिवसेनेने ६ जागा जिंकल्या, आणि एक अपक्ष उमेदवार विजयी ठरला..शितोळे बंधूंमधील लढत चर्चेचा विषयया निवडणुकीत शितोळे बंधूंमधील लढत चर्चेचा विषय ठरली. शेवटचा प्रभाग असलेल्या सांगवीमध्ये भाजपचे प्रशांत शितोळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अतुल शितोळे एकमेकांसमोर उभे ठाकले. दोघांनीही पूर्वी स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे. प्रशांत शितोळे यांना अजित पवारांनी उमेदवारी नाकारल्याने त्यांनी शेवटच्या क्षणी राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. .PCMC Election Winning Candidate List: अजितदादांना सर्वात मोठा धक्का! पिंपरी-चिंचवडच हातातून गेली, संपूर्ण विजयी उमेदवारांची यादी वाचा.जुन्या सांगवीत या दोघांमध्ये कडवी टक्करअजित पवारांनी अतुल शितोळे यांना उमेदवारी दिली होती. जुन्या सांगवीत या दोघांमध्ये कडवी टक्कर झाली. अखेर प्रशांत शितोळे यांनी ९९८६ मते मिळवून विजय संपादन केला, तर अतुल शितोळे यांना ९६९६ मते मिळाली. प्रशांत यांचा विजय २९० मतांच्या फरकाने झाला..लाटे बंधूंमध्येही संघर्षदुसरीकडे, प्रभाग २५ मध्ये कलाटे बंधूंमध्येही संघर्ष पाहायला मिळाला. भाजपचे राहुल कलाटे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मयूर कलाटे यावेळी प्रथमच एकमेकांविरुद्ध लढले. पूर्वी दोघेही वेगळ्या प्रभागांतून निवडून येत होते, पण यंदा समोरासमोर आले. राहुल कलाटे यांनी २४११५ मते घेऊन मयूर कलाटे यांचा पराभव केला. मयूर यांना ९२१९ मते मिळाली..निवडणूक अजित पवारांसाठी आव्हानात्मकही निवडणूक अजित पवारांसाठी आव्हानात्मक ठरली. पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीला अपेक्षित यश मिळाले नाही. भाजपच्या वर्चस्वामुळे महापालिकेची सत्ता बदलली. शितोळे आणि कलाटे यांसारख्या स्थानिक नेत्यांमधील वैयक्तिक स्पर्धेने निवडणुकीला वेगळा रंग दिला. या निकालाने राजकीय वातावरणात नव्या चर्चांना जन्म दिला आहे..PCMC Election Result : पिंपरीत भाजपची एकहाती सत्ता! भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये लढत; अन्य पक्ष निष्प्रभ.