पिंपरी-चिंचवड

Drought Relief : पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा दुष्काळग्रस्त पशुपालकांसाठी चारा उगवण प्रकल्प; लष्कराच्या ४०० एकर मोकळ्या भूखंडावर होणार चारा उत्पादन

CMC Fodder Cultivation Project for Drought Affected Farmers : दुष्काळग्रस्त भागातील पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. लष्कराच्या ताब्यातील चारशे एकर मोकळ्या जागेवर चारा उत्पादन करून मार्चमध्ये पुरवठा केला जाणार आहे.
CMC Fodder Cultivation Project for Drought Affected Farmer

CMC Fodder Cultivation Project for Drought Affected Farmer

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : राज्यावर ओढवलेल्या भीषण दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्यासाठी आणि दुष्काळग्रस्त भागातील पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘दुष्काळ हिरवा करू’ या मोहिमेंतर्गत शहरातील संरक्षण विभागाच्या ताब्यातील सुमारे ४०० एकर मोकळ्या भूखंडावर जनावरांसाठी चारा उगवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जानेवारीत प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होणार असून, मार्च महिन्यात दुष्काळग्रस्त भागात चारा पाठवला जाईल.

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