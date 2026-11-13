Drought Relief : पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा दुष्काळग्रस्त पशुपालकांसाठी चारा उगवण प्रकल्प; लष्कराच्या ४०० एकर मोकळ्या भूखंडावर होणार चारा उत्पादन

पिंपरी : राज्यावर ओढवलेल्या भीषण दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्यासाठी आणि दुष्काळग्रस्त भागातील पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘दुष्काळ हिरवा करू’ या मोहिमेंतर्गत शहरातील संरक्षण विभागाच्या ताब्यातील सुमारे ४०० एकर मोकळ्या भूखंडावर जनावरांसाठी चारा उगवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जानेवारीत प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होणार असून, मार्च महिन्यात दुष्काळग्रस्त भागात चारा पाठवला जाईल..महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ही माहिती दिली. यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत तीव्र पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उन्हाळ्याची चाहूल लागताच पिण्याच्या पाण्यासोबतच मुक्या जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करत आहे. चाऱ्याअभावी शेतकऱ्यांना पशुधन जगवणे कठीण झाले असून, अनेक ठिकाणी जनावरे कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ बळीराजावर आली आहे..या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत महापालिकेने सामाजिक बांधिलकी जपत या संकटात ‘खारीचा वाटा’ उचलण्याचे ठरवले आहे. शहरातील उपलब्ध साधनसामग्रीचा आणि मोकळ्या जागांचा वापर करून चारा निर्मितीचा प्रयोग संपूर्ण राज्यासाठी आदर्श ठरणार आहे. या उपक्रमासाठी महापालिका हद्दीतील लष्कराच्या पडीक आणि मोकळ्या जमिनीचा वापर केला जाईल. यासंदर्भात महापालिका आणि लष्करी प्रशासनात सकारात्मक चर्चा झाली असून, आवश्यक परवानग्यांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. महापालिकेच्या उद्यान विभाग आणि पर्यावरण विभागाने प्रकल्पाचे काटेकोर नियोजन केले आहे..मोकळ्या जागेत मशागत करून मका, कडवळ आणि इतर पौष्टिक चारा पिकांची लागवड केली जाईल. यासाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यात येणार नाही, तर महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील शुद्ध केलेले पाणी पुरविले जाईल. त्यामुळे शहराच्या नियमित पाणीपुरवठ्यावर ताण येणार नाही आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा योग्य वापरही होईल..दुष्काळ ही केवळ ग्रामीण भागाची समस्या नसून शहरी भागानेही या संकटात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे गरजेचे आहे. ‘दुष्काळ हिरवा करू’ या उपक्रमातून आपण मोठ्या प्रमाणावर चारा निर्मिती करून दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधन वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. लष्कराने या सामाजिक कार्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली, ही आनंदाची बाब आहे. - डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका.मार्च महिन्यात चारा पाठवणारसुमारे दोन ते अडीच महिन्यांत चारा पीक कापणीस तयार होईल. मार्च महिन्यात राज्यात तीव्र पाणी आणि चारा टंचाई असते. नेमक्या त्याच वेळी हिरवागार चारा कापून त्याचे गठ्ठे बांधले जातील. त्यानंतर महापालिकेच्या माध्यमातून किंवा सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने हा चारा दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील चारा छावण्यांना आणि गरजू शेतकऱ्यांना मोफत किंवा अत्यल्प दरात पाठवला जाईल.बियाणे-खते देऊन सहभागी व्हामहापालिकेच्या अभिनव उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. विविध सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना, आणि शहरातील नागरिकांनीही या मोहिमेत श्रमदानातून किंवा बियाणे आणि खतांच्या मदतीतून सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.