Mayor Reservation: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर कोण, सर्वसाधारण खुला जाहीर; राजकीय समीकरणात होणार बदल!

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी आज (२२ जानेवारी २०२६) आरक्षण सोडत काढण्यात आली असून, हे पद सर्वसाधारण- महिला / पुरूष साठी राखीव ठेवला आहे. राज्यातील २९ महापालिकांसाठी मंत्रालयात झालेल्या या सोडतीत पिंपरी-चिंचवडला ‘सामान्य-महिला’ असे आरक्षण जाहीर झाले. यामुळे आगामी अडीच वर्षांसाठी औद्योगिक शहराचा महापौर सर्वसाधारण- महिला / पुरूष मधूनच निवडला जाणार आहे..पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले असून, १२८ पैकी ८६ जागा जिंकल्या आहेत. आता महापौर निवडीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. या आरक्षणामुळे भाजपच्या नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. पक्षातून महिला नेत्यांच्या नावांची चर्चा जोरात सुरू झाली असून, महिला संघटना आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..Mayor Reservation : राज्यातील ८ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून महापौर; ४ ठिकाणी महिलाराज.हे शहर ऑटोमोबाईल, आयटी आणि उत्पादन क्षेत्राचे केंद्र असून, लोकसंख्या २५ लाखांपेक्षा अधिक आहे. .राजकीय पक्षांना महिला उमेदवार निवडण्यात आव्हान आहे. भाजपकडे अनेक सक्षम महिला नगरसेविका आहेत, ज्या मोठ्या मताधिक्याने निवडून आल्या आहेत. या निर्णयामुळे महिलांच्या राजकीय सहभागात वाढ होईल आणि लिंग समानतेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. राज्य सरकारच्या या आरक्षण धोरणामुळे विविध प्रवर्गांना संधी मिळाली असून, पिंपरी-चिंचवडसारख्या मोठ्या महापालिकेत महिला नेतृत्व हे ऐतिहासिक ठरेल..या सोडतीत इतर महापालिकांमध्येही महिलांसाठी अनेक जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवडच्या बाबतीत हे आरक्षण शहराच्या राजकीय समीकरणांना नवे वळण देईल..Municipal Corporations Mayor Reservation: महाराष्ट्रात 'या' महापालिकांमध्ये लाडक्या बहिणी होणार महापौर, आरक्षण सोडत जाहीर. 29 महापौरपदांची आरक्षण लॉटरी जाहीर1. बृहन्मुंबई (BMC) – सर्वसाधारण महिला2. ठाणे – अनुसूचित जाती (SC)3. कल्याण-डोंबिवली – अनुसूचित जमाती (ST) पुरुष4. नवी मुंबई – सर्वसाधारण महिला5. वसई-विरार – सर्वसाधारण महिला / पुरुष6. भिवंडी-निजामपूर – सर्वसाधारण महिला / पुरुष7. मीरा-भाईंदर – सर्वसाधारण महिला8. उल्हासनगर – ओबीसी महिला / पुरुष9. पुणे – सर्वसाधारण महिला10. पिंपरी-चिंचवड – सर्वसाधारण महिला / पुरुष11. नागपूर – सर्वसाधारण महिला12. अहिल्यानगर – ओबीसी महिला13. नाशिक – सर्वसाधारण महिला14. छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण महिला / पुरुष15. अकोला – ओबीसी महिला16. अमरावती – सर्वसाधारण महिला / पुरुष17. लातूर – अनुसूचित जाती (SC) महिला18. नांदेड-वाघाळा – सर्वसाधारण महिला19. चंद्रपूर – ओबीसी महिला20. धुळे – सर्वसाधारण महिला21. जळगाव – ओबीसी महिला22. मालेगाव – सर्वसाधारण महिला23. कोल्हापूर – ओबीसी महिला / पुरुष24. सांगली-मिरज-कुपवाड – सर्वसाधारण25. सोलापूर – सर्वसाधारण महिला / पुरुष26. इचलकरंजी – ओबीसी महिला / पुरुष27. जालना – अनुसूचित जाती (SC) महिला28. पनवेल – ओबीसी महिला / पुरुष29. परभणी – सर्वसाधारण महिला / पुरुष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.