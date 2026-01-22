पिंपरी-चिंचवड

Mayor Reservation: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर कोण, सर्वसाधारण खुला जाहीर; राजकीय समीकरणात होणार बदल!

Pimpri Chinchwad Mayor reservation Update: महापौर निवडणुकीत सर्वसाधारण- महिला / पुरूष जाहीर, पिंपरी-चिंचवडमध्ये राजकीय समीकरणात बदल होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी आज (२२ जानेवारी २०२६) आरक्षण सोडत काढण्यात आली असून, हे पद सर्वसाधारण- महिला / पुरूष साठी राखीव ठेवला आहे. राज्यातील २९ महापालिकांसाठी मंत्रालयात झालेल्या या सोडतीत पिंपरी-चिंचवडला ‘सामान्य-महिला’ असे आरक्षण जाहीर झाले. यामुळे आगामी अडीच वर्षांसाठी औद्योगिक शहराचा महापौर सर्वसाधारण- महिला / पुरूष मधूनच निवडला जाणार आहे.

