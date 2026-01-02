PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमध्ये ९९ उमेदवारांचे अर्ज बाद, आमदार महेश लांडगेंच्या भावासह ३८ जणांची माघार, रिंगणातील चित्र बदलले...

Pimpri Chinchwad Election : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी बुधवारी (ता. ३१) पार पडलेल्या उमेदवारी अर्जांच्या छाननीत ९९ अर्ज अवैध ठरले. एक हजार ९९३ पैकी एक हजार ८९४ अर्ज वैध ठरले.निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार असून १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी आहे. कामकाजासाठी ३२ प्रभाग व १२८ जागांची विभागणी आठ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय झाली आहे. .प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कक्षात चार प्रभाग आहेत. चार प्रभागांसाठी एक याप्रमाणे आठ निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त केले असून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कार्यालये स्थापन केली आहेत. त्यांच्याकडे आलेल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी गुरुवारी सकाळपर्यंत सुरू होती. प्रभाग १, ३, ५, १२ आणि २४ मधील एकही अर्ज बाद झाला नाही..आचारसंहितेबाबत कक्षनिवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. या कालावधीत नागरिकांना आदर्श आचारसंहिता संदर्भात तक्रारी, सूचना अथवा माहिती तत्काळ नोंदविता यावी यासाठी आठही निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयनिहाय आचारसंहिता कक्षांचे संपर्क क्रमांक निवडणूक विभागाने प्रसिद्ध केलेत. नागरिकांनी थेट संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन आचारसंहिता कक्षाचे नोडल अधिकारी तथा उपआयुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांनी केले.क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय अवैध अर्ज.शिवसेना ठाकरे पक्षाचा एक, काँग्रेसच्या दोन उमेदवारांची माघारमहापालिका निवडणुकीतून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या एका, तर काँग्रेसच्या दोन उमेदवारांनी गुरुवारी (ता. १) माघार घेतली. आता काँग्रेसचे ५६ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत..PCMC Election : शत्रुघ्न काटे-नाना काटे यांच्यात ‘नुरा कुस्ती’! सामंजस्याचे राजकारण असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा.सचिन लांडगे यांची माघार काँग्रेसच्या प्रभाग दोनमधील 'क' जागेवरील जुनेद चौधरी व प्रभाग १५ मधील 'ब' जागेवरील शुभांगी शिंदे यांनी माघार घेतली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मोहम्मद खान यांनी प्रभाग १५ मधील 'ब' जागेवरून माघार घेतली. प्रभाग पाचमधील 'ड' जागेवरील अपक्ष उमेदवार सचिन लांडगे यांनी माघार घेतली. आमदार महेश लांडगे यांचे ते बंधू आहेत. या जागेवर भारतीय जनता पक्षाचे जालिंदर शिंदे उमेदवार आहेत. प्रभाग सहामधील क जागेवर केवळ भाजपच्या राजश्री लांडगे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रियंका लांडे उमेदवार आहेत. प्रभाग सातमधील रब जागेवर केवळ भाजपच्या सोनाली गव्हाणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनुराधा लांडगे उमेदवार आहेत. त्यामुळे या जागांवर दुरंगी लढत होईल..३८ उमेदवारांची माघारअर्ज माघारीच्या पहिल्या दिवशी गुरुवारी (ता. १) ३८ जणांनी माघार घेतली. त्यांची अर्जसंख्या ४१ होती. तसेच, ९९ जणांचे अर्ज बाद झाले आहेत. त्यामुळे निवडणूक रिंगणात एक हजार ८५६ उमेदवार आहेत. अर्ज माघारीचा शुक्रवारी (ता. २) अखेरचा दिवस आहे..यांनी घेतली माघारउमेदवारी अर्ज माघारी घेणाऱ्यांमध्ये प्रभाग दोनमधील जुनेद चौधरी, अरिफ खान; प्रभाग तीनमधील रजनी भोसले; प्रभाग पाचमधील सचिन लांडगे, भरत शिंदे, प्रभाग सहामधील श्रद्धा लांडगे, प्रसाद ताठे; प्रभाग सातम-धील शुभांगी लोंढे, प्रज्वल लोंढे; प्रभाग आठमधील पंकज पवार; प्रभाग नऊमधील राहुल वाघमारे, अॅड. दत्ता झुळूक, उत्तम कांबळे, अजय शेरखाने; प्रभाग नऊमधील राजेश नागोसे, दीपक म्हेत्रे, हनुमंतराव भोसले; प्रभाग १० मधील अश्विनी खंडेराव, रोहिणी रासकर; प्रभाग १४ मधील गुलामअली भालदार; प्रभाग १५ मधील संगीता काळे, शुभांगी शिंदे, स्मिता बागल, संगीता काळे; प्रभाग १७ मधील मनिषा वाल्हेकर; प्रभाग १८ मधील पूजा सराफ; प्रभाग २१ मधील कल्याणी साठे; प्रभाग २३ मधील साक्षी बारणे; प्रभाग २५ मधील विनय गायकवाड, मोनिका दर्शले, राम वाकडकर; प्रभाग २६ मधील ममता गायकवाड, प्रभाग २८ मधील जयनाथ काटे; प्रभाग २९ मधील राजू लोखंडे, मधुकर रणपिसे, अक्षय जगताप; प्रभाग ३१ मधील आरती आढाव यांचा समावेश आहे..PCMC Election: पिंपरी-चिंचवडमध्ये अखेरच्या मिनिटाला सगळे गणित बदलले! कोण कोणाविरुद्ध? १२८ जागांवर नेमकी कोणती आघाडी भिडणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.