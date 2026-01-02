पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमध्ये ९९ उमेदवारांचे अर्ज बाद, आमदार महेश लांडगेंच्या भावासह ३८ जणांची माघार, रिंगणातील चित्र बदलले...

PCMC Election Update 2026 : पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीपूर्वी मोठी चाळणी; ९९ उमेदवारी अर्ज बाद, ३८ उमेदवारांची माघार घेत रिंगणातील चित्र बदलले
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Pimpri Chinchwad Election : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी बुधवारी (ता. ३१) पार पडलेल्या उमेदवारी अर्जांच्या छाननीत ९९ अर्ज अवैध ठरले. एक हजार ९९३ पैकी एक हजार ८९४ अर्ज वैध ठरले.निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार असून १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी आहे. कामकाजासाठी ३२ प्रभाग व १२८ जागांची विभागणी आठ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय झाली आहे.

election
PCMC
PCMC Area
Municipal election

