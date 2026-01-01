PCMC Election: बंडखोरी टाळण्यासाठीचा डाव भाजपवरच कसा उलटला? पिंपरी चिंचवडमध्ये नेमकं काय घडलं? ‘राष्ट्रवादीं’ची आघाडी यशस्वी?

पिंपरी : महापालिका निवडणुकीत बंडखोरी टाळण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत अर्थात मंगळवारी (ता.३०) दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली नव्हती. थेट ए-बी फॉर्म वाटप करून अर्ज दाखल केले. शिवाय, बुधवारी (ता.३१) अर्ज छाननीच्या दिवशी रात्री नऊ वाजेपर्यंतही यादी प्रसिद्ध करण्याचे टाळले. अर्जांची छाननीही मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. त्यामुळे भाजपने नक्की उमेदवारी कोणाला दिली, याबाबतचा ‘सस्पेन्स’ कायम होता. हीच खेळी त्यांच्या अंगलट आल्याचे प्रभाग २४ मध्ये दिसून आले. कारण, वेळ संपल्याचे कारण देत तीनही उमेदवारांचे ए-बी फॉर्म स्वीकारण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. .अर्ज भरण्याच्या अंतिम मुदतीच्या अवघे काही मिनिटे अगोदर तुटलीमहायुती म्हणून एकत्र असलेले भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक स्वतंत्र लढत आहेत. भाजपने केवळ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिपाइं आठवले) सोबत घेऊन पाच जागा त्यांना दिल्या, तर १२३ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत.शिवाय, रिपाइंला स्वतंत्र चिन्ह नसल्याने चारही उमेदवार भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढणार आहेत. तसेच, अन्य ठिकाणी एका जागेसाठी तीन-तीन, चार-चार अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यांतील अधिकृत उमेदवारी नक्की कोणाला (ए-बी फॉर्म) याबाबत मंगळवारी रात्री नऊ वाजेपर्यंत कोणाला कळू दिले नाही. दुसरा मित्रपक्ष शिवसेनेसोबतची युती दोन जागांवर समझोता न झाल्याने उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम मुदतीच्या अवघे काही मिनिटे अगोदर तुटली. त्यामुळे शिवसेनेने स्वतंत्रपणे ७० जागांवर उमेदवार उभे केले..‘राष्ट्रवादीं’ची आघाडीराष्ट्रवादी काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षासोबत आघाडी केली आहे. राष्ट्रवादीने ११० आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने १८ जागांवर लढण्याचे ठरले होते. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने केवळ १४ जणांचा एबी फॉर्म दिले होते.मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ११० ऐवजी १२४ जागांवर उमेदवार दिले आहेत. केवळ चार जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला सोडल्या आहेत. मात्र, अन्य १० जागांवरही त्यांनी उमेदवार उभे केल्याचे सांगितले जात असल्याने त्या ठिकाणी मैत्रिपूर्ण लढत होते की, कोणी माघार घेते हे अर्ज माघारीनंतरच कळेल. दरम्यान, राष्ट्रवादीने बुधवारी सायंकाळी यादी जाहीर केली..सहा प्रभागांत काँग्रेसचे उमेदवारच नाहीतमहाविकास आघाडीतून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे दोन्ही पक्ष महापालिका निवडणुकीसाठी बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेत काँग्रेसने ५८ जणांना उमेदवारी दिली आहे.२०१७ मध्ये एकही उमेदवार जिंकला नसल्याने काँग्रेसच्या यादीत माजी नगरसेवकांचा समावेश नाही. जवळपास सर्वच चेहरे नवीन आहेत.प्रभाग २, ९, १२, १६ व ३० मध्ये सहा मुस्लीम समाजातील उमेदवार दिलेचार उमेदवार असलेले प्रभाग : ९, ११, १६, १७तीन उमेदवार असलेले प्रभाग : ८, १२, १३, १५, १९, २०, २२, २५, ३०प्रत्येकी दोन उमेदवार असलेले प्रभाग : १०, २३एका जागेवरी उमेदवार असलेले प्रभाग : १, २, ३, ४, ५, ६, १४, १८, २८, ३१, ३२एकही उमेदवार नसलेले प्रभाग : ७, २१, २४, २६, २७, २९.PCMC Election 2025 : पिंपरीत बंडखोरी टाळण्यासाठी कसरत; भाजप, शिवसेना, काँग्रेस स्वबळावर; शिवसेना ठाकरे-मनसे-रासप आघाडी.आम आदमी पक्षाचे ३५ उमेदवारआम आदमी पक्ष (आप) महापालिका निवडणूक पहिल्यांदाच लढत आहे. त्यांनी १२८ पैकी ३५ जागांवर उमेदवार दिले आहेत.प्रभाग २, ७, ८, १८, २५ मध्ये प्रत्येकी केवळ एकच उमेदवार दिला आहे.प्रभाग १, ३, ४, ५, ९, ११, १३, २१, २३, २४, २७, २८, २९, ३१, ३२ मध्ये एकही उमेदवार दिलेला नाही.प्रभाग १५ मधील ‘ब’ व ‘ड’ या अनुक्रमे महिलांसाठी राखीव व सर्वसाधारण जागांवर प्रत्येकी दोन उमेदवार दिले आहेत, त्यातील प्रत्येकी एकाला माघार घ्यावी लागणार आहेप्रभाग ६, १२, १४, १६, १७, १९, २०, २६ मध्ये प्रत्येकी दोन उमेदवार आहेतप्रभाग २२ व ३० मध्ये प्रत्येकी तीन उमेदवार असून कोणत्याही प्रभागात चारही जागांवर उमेदवार नाहीत..शिवसेना (ठाकरे) - मनसे - रासप युतीशिवसेना (उबाठा), मनसे व रा.स.पक्ष यांची युती झाली. त्यांनी अनुक्रमे ५९, १७ व २ जागांवर उमेदवार दिले.प्रभाग ४, ७, १५, २४, ३१ मध्ये दोन्ही पक्षांचा एकही उमेदवार नाही. तर, प्रभाग ९ ‘ड’, प्रभाग १३ ‘अ’ व ‘ड’, प्रभाग १४ ‘क’, प्रभाग १९ मधील ‘अ’, ३० ‘क’ जागा येथे दोन्ही पक्षांनी उमेदवारी दिल्याने मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहेप्रभाग ११, प्रभाग ३० मधील क जागेवर शिवसेनेने (उबाठा) चारही जागांवर उमेदवार दिले आहेत. मात्र, प्रभाग ३० मधील क जागेवर दोघांचेही उमेदवार आहेत. या जागेवर काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका (२००७ ची निवडणूक) सुषमा गावडे शिवसेनेच्या (उबाठा) व रेखा जम (मनसे) उमेदवार आहेत..दोन्ही पक्षांनी मिळून केवळ प्रभाग १०, १३ व ३० मध्येच चारही जागांवर उमेदवार दिले आहेत. मात्र, प्रभाग १३ मधील ‘अ’ व ‘ड’ जागा आणि प्रभाग ३० मधील ‘क’ जागेवर दोघांचेही उमेदवार असल्याने प्रत्येकी एका उमेदवाराला माघार घ्यावी लागेल किंवा मैत्रीपूर्ण लढत द्यावी लागेलशिवसेनेच्या यादीत एकही माजी नगरसेवक नाही, मात्र, प्रभाग १३ मधील ‘ड’ जागेवर मनसेचे माजी नगरसेवक सचिन चिखले आणि ‘क’ जागेवर २०१२ च्या पंचवार्षिक मधील मनसेच्या माजी नगरसेविका अश्विनी चिखले उमेदवार आहेत. ‘ड’ जागेवर चिखले यांच्यासह शिवसेनेचे (ठाकरे) सतीश मरळ उमेदवार आहेत.मनसेने प्रभाग १३ मधील ‘अ’ जागेवर २०१२ च्या पंचवार्षिक मधील माजी नगरसेवक शशिकिरण गवळी यांना उमेदवारी दिली आहे. याच जागेसाठी शिवसनेने (ठाकरे) रवींद्र खिलारे यांना उमेदवारी दिली आहे.प्रभाग १३ मधील ‘अ’ व ‘ड’ जागांवर दोन्ही पक्षांचे उमेदवार असल्याने एकाला माघार घ्यावी लागणार किंवा मैत्रिपूर्ण लढत द्यावी लागणार आहे..PCMC Election: पिंपरी-चिंचवडमध्ये अखेरच्या मिनिटाला सगळे गणित बदलले! कोण कोणाविरुद्ध? १२८ जागांवर नेमकी कोणती आघाडी भिडणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 