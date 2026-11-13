PCMC Nominated Corporators :दहा महिन्यांपासून रखडलेल्या स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा निर्णय कधी होणार? महापालिकेच्या २० नोव्हेंबरच्या सभेत दहा जणांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता

पिंपरी: स्वीकृत दहा नगरसेवक निवडीचा विषय सत्ताधारी भाजपकडून वेगवेगळ्या कारणांनी मागील दहा महिन्यांपासून सातत्याने लांबणीवर टाकण्यात आला. मात्र, येत्या २० नोव्हेंबरला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी नावे दिली जातील, असे जवळपास निश्चित झाले आहे. हा तिढा अखेर सुटणार असून, राष्ट्रवादीच्या तीन जणांसोबत भाजपच्या सात जणांना ही संधी मिळणार आहे..महापालिका निवडणुकीत भाजपला ८४, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३६ जागा मिळाल्या. संख्याबळानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीन जणांना स्वीकृत पदावर संधी दिली. त्यामध्ये सीमा सावळे, राजेंद्र जगताप आणि फजल शेख यांचा समावेश आहे. मात्र, भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवकांची नावे निश्चित झाली नाहीत. राष्ट्रवादीने दिलेल्या नावात बदल व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा होती. या गोंधळात स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा तिढा सुरू होता. हा प्रस्ताव विविध कारणे देत सत्ताधाऱ्यांकडून लांबणीवर टाकण्यात येत होता..स्वीकृत निवड लांबणीवर टाकण्यावरून इच्छुकांकडून व राष्ट्रवादीकडून संताप व्यक्त केला जात होता. अखेर भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवक नियुक्ती करण्याचे निश्चित झाले आहे. येत्या २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या तहकूब सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत नियुक्तीचा विषय मान्यतेसाठी आहे. राष्ट्रवादीची तीन नावे निश्चित झालेली आहेत. आता भाजपकडून सात नावे या सभेत देऊन त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल, असे सांगितले जात आहे..महापालिका सभेत स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीबाबत प्रस्ताव मान्यतेसाठी आहे. त्यासोबत नियमानुसार योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे. पक्ष स्तरावर चर्चा करून निर्णय निश्चित झालेला आहे. - प्रशांत शितोळे, सत्तारूढ पक्षनेते, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.