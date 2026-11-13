पिंपरी-चिंचवड

PCMC Nominated Corporators :दहा महिन्यांपासून रखडलेल्या स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा निर्णय कधी होणार? महापालिकेच्या २० नोव्हेंबरच्या सभेत दहा जणांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Nominated Corporators : पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा निर्णय अखेर मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. २० नोव्हेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून इच्छुकांची नावे जाहीर होणार आहेत.
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Nominated Corporators

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Nominated Corporators

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: स्वीकृत दहा नगरसेवक निवडीचा विषय सत्ताधारी भाजपकडून वेगवेगळ्या कारणांनी मागील दहा महिन्यांपासून सातत्याने लांबणीवर टाकण्यात आला. मात्र, येत्या २० नोव्हेंबरला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी नावे दिली जातील, असे जवळपास निश्चित झाले आहे. हा तिढा अखेर सुटणार असून, राष्ट्रवादीच्या तीन जणांसोबत भाजपच्या सात जणांना ही संधी मिळणार आहे.

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