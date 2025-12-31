पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election 2025 : पिंपरीत बंडखोरी टाळण्यासाठी कसरत; भाजप, शिवसेना, काँग्रेस स्वबळावर; शिवसेना ठाकरे-मनसे-रासप आघाडी

Pimpri Chinchwad Candidate List : पिंपरी-चिंचवडमध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीत फूट; भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना आता नव्या समीकरणांसह स्वतंत्र मैदानात.
Pimpri Chinchwad Candidate List

Pimpri Chinchwad Candidate List

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : राज्यात व केंद्रात सत्तेवर असलेली महायुती आणि विरोधात असलेली महाविकास आघाडी पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी फुटली. त्यामुळे नवीनच समीकरणे शहरात निर्माण झाली असून शिवसेना, काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पक्ष स्वतंत्र लढणार आहेत. मात्र, भारतीय जनता पक्ष १२८ पैकी १२३ जागांवर लढणार असून त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाला (आठवले) पाच जागा सोडल्या आहेत. या व्यतिरिक्त कोणत्याही पक्षाला सर्व जागांवर उमेदवार देता आले नाहीत. मात्र, बंडखोरी टाळण्यासाठी व संभाव्य गणिते बिघडू नयेत, यासाठी कोणत्याही पक्षाने उमेदवारांची यादी जाहीर न करता ऐनवेळी ए-बी फॉर्म दिले आहेत. त्यामुळे सर्वांची तारांबळ उडाली. धावपळ करत सर्वांनी वेळेत अर्ज दाखल केले.

Loading content, please wait...
political
Pimpri Chinchwad
PCMC
PCMC Area

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com