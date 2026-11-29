पिंपरी : वेगाने धावणारी वाहने, चालकांचे दुर्लक्ष, सिग्नल आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन तसेच रस्ते ओलांडताना होणारी घाई यामुळे पादचाऱ्यांना अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील विविध भागांत पादचाऱ्यांना धडक बसून ते गंभीर जखमी होण्याच्या, तसेच जीव गमावण्याच्या घटना वाढत आहेत. या वर्षात जानेवारी ते ऑक्टोबर या दहा महिन्यांत कालावधीत १०० पादचाऱ्यांना जीव गमवावा लागला आहे. .पिंपरी चिंचवड शहरात वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच प्रमुख रस्ते, चौक आणि अंतर्गत मार्गांवर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. अनेक ठिकाणी वाहनचालक वेगमर्यादेचे उल्लंघन करतात. सिग्नल सुटल्यानंतर वाहन पुढे नेण्याची घाई, वाहन झेब्रा क्रॉसिंगवर उभे करणे, पदपथांवर वाहनांचे अतिक्रमण यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालण्याची वेळ येते. अशा परिस्थितीत वाहनांची धडक बसून अपघात होण्याची शक्यता वाढते..पुसट झेब्रा क्रॉसिंगज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि लहान मुलांना रस्ता ओलांडताना अधिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक चौकांमध्ये पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची पुरेशी व्यवस्था नसते. काही ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग पुसट झाले आहेत, तर काही ठिकाणी पदपथांवर अतिक्रमण असल्याने नागरिकांना मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते. काही ठिकाणची सिग्नल यंत्रणाही बंद असते. यामुळे पादचाऱ्यांचा गोंधळ उडतो. अशी स्थिती निगडी, आकुर्डी, तळवडे, चिंचवड स्टेशन, चिखली, मोशी, थेरगाव, रहाटणी, सांगवी, वाकड, पिंपळे गुरव, रावेत, काळेवाडी, दापोडी, चऱ्होली, पिंपरी, कासारवाडी, भोसरी आदी ठिकाणी पहायला मिळते. यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..अपघातांची कारणेभरधाव वाहन चालविणेवाहन चालविताना मोबाईलचा वापरसिग्नल आणि वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघनपुसट झेब्रा क्रॉसिंगपदपथांवर अतिक्रमण आणि पार्किंगरात्रीच्या वेळी रस्त्यावर पुरेसा प्रकाश नसणेवाहनचालकांकडून पादचाऱ्यांना प्राधान्य न देणे.पादचाऱ्यांनी खबरदारी घेण्यासह वाहनचालकांनीही वेगमर्यादेचे पालन करणे, चौकात वेग कमी ठेवणे, झेब्रा क्रॉसिंगवर वाहन न थांबविणे आणि रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. वाहतुकीचे नियम पाळल्यास अनेक अपघात टाळता येऊ शकतात. - तेजस गरुड, चांदखेडपादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी सिग्नल यंत्रणेसह झेब्रा क्रॉसिंग असतात. दरम्यान, वाहन चालकांनीही वाहतुकीचे नियम पाळणे आवश्यक आहे. यामुळे अपघाताचे प्रमाण कमी होऊ शकते. - विक्रांत देशमुख, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.