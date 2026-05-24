Pimpri: ‘पीएमपी’च्या मर्यादा; खासगी वाहने सुसाट;बससंख्या अपुरी, दुपारी लोकल नाहीत अन् मेट्रोही ठरावीक; अपघातांच्या संख्येत वाढ

पिंपरी: पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपीएमएल) अपुरी बससंख्या, दुपारच्या वेळेस बंद असलेल्या लोकल आणि मेट्रोचा मर्यादित विस्तार त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरावर मर्यादा येत आहे. लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना सार्वजनिक वाहतूक सुविधा त्यातुलनेत सक्षम नाही. त्यामुळे नागरिकांना खासगी वाहनांकडे झुकणे भाग पडत आहे. खासगी वाहनांची संख्या २५ लाखांच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे प्रदूषण, वाहतूक कोंडी, इंधनाचा अपव्यय आणि अपघातांची संख्या वाढली आहे. त्याचा पर्यावरणावर आणि पर्यायाने मानवी जीवनावरही गंभीर परिणाम होत आहे..अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहानाला महापालिकेसह विविध शासकीय यंत्रणांकडून प्रतिसाद मिळत असून ई-वाहनांचा वापर, आठवड्यातील एक दिवस सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करण्याची सक्ती झाली आहे. यानंतरही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरेशी नाही. दरम्यान, व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष महेश आव्हाड यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळू शकला नाही.."पीएमपीएलच्या संचालक मंडळाची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत नवीन येणाऱ्या १६०० बस पैकी ४० टक्के बस पिंपरी चिंचवड शहराला मिळाव्यात अशी मागणी मी केली. तसेच रोजगारामध्ये ४० टक्के संधी शहरातील तरुणांना मिळावी ही मागणी केली आहे. नवीन आगारासाठी जागेचीही मागणी केली आहे. त्या जागा उपलब्ध करून देणार आहोत."- रवी लांडगे, महापौर, पिंपरी चिंचवड तथा संचालक, पीएमपीएमएल"शहरात पीएमपीएमएल बसची संख्या कमी आहे, त्यात अनेक मार्गावर बस अजून बसच धावत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव खासगी वाहनांचा वापर करावा लागतो."- तुषार वाघ, नागरिक.Latest Marathi News Live Update : मुंबई-गोवा महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी; माणगाव परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.लोकसंख्या : ३० लाख, बस : ५३३पिंपरी चिंचवड शहर ‘औद्योगिक नगरी’ म्हणून ओळखले जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषतः १९५० च्या दशकानंतर औद्योगिक पट्टा म्हणून झपाट्याने विकास झाला. देशभरातील लाखो कामगार, तंत्रज्ञ आणि अभियंते या शहराकडे आकर्षित झाले आणि इथेच स्थायिक झाले. कामगार, व्यापारी आणि नागरिकांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी पिंपरी चिंचवड परिवहन मंडळाची (पीसीएमटी) स्थापना झाली. सुरुवातीला पिंपरी ते भोसरी, चिंचवड ते भोसरी आणि वडगाव मावळ ते ॲम्युनिशन फॅक्टरी या तीन मार्गांवर सेवा सुरू होती. हळूहळू मार्गांचा विस्तार होत गेला. तशी बसची संख्या वाढत गेली. सध्या, शहरातील चार आगारांतून ५३३ बसचे संचलन सुरू आहे. दुसरीकडे शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत असून लोकसंख्या ३० लाखांच्या घरात गेली आहे. या तुलनेत पीएमपीएमएलच्या ताफ्यातील बसची संख्या मात्र वाढली नाही. पुणे आणि पीसीएमटीच्या विलीनीकरणावेळी पिंपरी चिंचवड शहरात ८० मार्ग आणि १५० बस संचलनात होत्या. विलीनीकरणानंतर १८ वर्षांनंतरही बस संचलन संख्या केवळ ३८३ ते ३९० ने वाढली आहे. विलीनीकरणाच्या वेळी १२ लाख असलेली लोकसंख्या आता ३० लाखांच्यावर गेली आहे. ही वाढ सुमारे १६ लाखांची असली तरी बस केवळ ३९० ने वाढल्या. यामुळेच नागरिकांना खासगी वाहनांचा वापर करावा लागत आहे..पिंपरी चिंचवडबाबत भेदभावपीएमपीला पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात संचलन सूट दिली जाते. महापालिकेकडून पीएमपीएमएलला कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. तरी पुण्याच्या तुलनेत पिंपरी चिंचवड शहराला नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जात आहे. पुण्याच्या तुलनेत बस संख्या, मार्गांची संख्या आणि विस्तारही मर्यादित आहे.१८ वर्षांत एकच आगार विकसितपिंपरी चिंचवड परिवहन मंडळाची (पीसीएमटी) स्थापना ४ मार्च १९७४ रोजी झाली. त्यावेळी पिंपरी हे एकमेव आगार विकसित करण्यात आले. तेथून बसचे संचलन सुरु होते. कालांतराने भोसरी आणि निगडी ही आगारे विकसित झाली. आगारांची संख्या एकावरून तीन झाली. बस संचलन सुरळीत आणि सुटसुटीत झाले. एप्रिल २००७ मध्ये पुणे आणि पीसीएमटीचे विलीनीकरण झाले. त्यामुळे दोन्ही संस्थांच्या बसची संख्या वाढली. मात्र बस संचलन आणि पार्किंगसाठी अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. गेल्या वर्षी चऱ्होली येथे आगार विकसीत करण्यात आले. तेथून बस संचलन सुरु झाले. पण, दोन्ही संस्थांच्या विलीनीकरणानंतर १८ वर्षांत केवळ चऱ्होली हे एकमेव आगार विकसीत करण्यात आल्याने सार्वजनिक वाहतुकीबाबत उदासीनता दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.