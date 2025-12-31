पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Crime : पोलिसांवर गोळीबाराचा प्रयत्न करणाऱ्या सराईत चोरांकडून १२ घरफोडी उघड; २९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

Burglary Busted : सोमाटणे टोलनाक्यावर पोलिसांवर गोळीबाराचा प्रयत्न करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांकडून तब्बल १२ घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आले. या कारवाईत २९ लाखांहून अधिक किमतीचे दागिने जप्त करत पोलिसांनी गुन्हेगारी साखळी उद्ध्वस्त केली.
Twelve Housebreaking Cases Cracked Across Pimpri-Chinchwad

पिंपरी : सोमाटणे टोल नाका येथे मागील महिन्यात पोलिस पथकावर गोळीबाराचा प्रयत्न करणाऱ्या घरफोडीतील सराईत गुन्हेगाराकडून तपासादरम्यान बारा घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत. रावेत ठाण्याच्या हद्दीतील चोरीच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी हिंजवडीत चोरी केलेली मोटार घेऊन सोमाटणे टोल नाक्यावर येणार असल्याची माहिती गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाला मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून संशयित मोटारीला अडवले.

