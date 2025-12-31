Pimpri Crime : पोलिसांवर गोळीबाराचा प्रयत्न करणाऱ्या सराईत चोरांकडून १२ घरफोडी उघड; २९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

पिंपरी : सोमाटणे टोल नाका येथे मागील महिन्यात पोलिस पथकावर गोळीबाराचा प्रयत्न करणाऱ्या घरफोडीतील सराईत गुन्हेगाराकडून तपासादरम्यान बारा घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत. रावेत ठाण्याच्या हद्दीतील चोरीच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी हिंजवडीत चोरी केलेली मोटार घेऊन सोमाटणे टोल नाक्यावर येणार असल्याची माहिती गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाला मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून संशयित मोटारीला अडवले. .दरम्यान, मोटारीत मागे बसलेल्या एका आरोपीने त्याच्याकडील पिस्तुलातून पोलिस पथकाच्या दिशेने गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी पोलिस हवालदार भाऊसाहेब राठोड यांनी आरोपीच्या हातातील पिस्तूल हिसकावले. यावेळी झालेल्या झटापटीत पिस्तुलातून गोळी सुटली आणि गोळी मोटारीच्या छताला लागून आरपार गेली. पथकातील इतर पोलिसांनी मोटारीतील सनीसिंग दुधानी, जलसिंग दुधानी (दोघेही रा. रामटेकडी, हडपसर) आणि मनीष कुशवाह (रा. मध्यप्रदेश) या तीन आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या..Unauthorized Election Campaign : परवानगीशिवाय प्रचार महागात; पिंपरीत ६ रिक्षा व खासगी वाहनांवर आरटीओची धडक कारवाई!.या आरोपींकडे तपास केला असता त्यांच्याकडून चिंचवड, रावेत, हिंजवडी, बाणेर, कोथरूड, वाकड, भोसरी एमआयडीसी, पिंपरी, निगडी या पोलिस ठाण्यात दाखल असलेले घरफोडीचे बारा गुन्हे उघडकीस आले असून, त्यांच्याकडून २९ लाख ४४ हजार रुपये किमतीचे सोने-चांदीचे दागिने पोलिसांनी जप्त केले आहेत. तसेच त्यांच्याकडून सोन्याचे दागिने विकत घेणारे किरपानसिंग शितलसिंग दुधानी (रा. भैरवनाथ नगर, कुसगाव, मावळ), शांताराम कांबळे (दोघेही रा. भैरवनाथनगर, कुसगाव, मावळ), अक्षय राजू चनाल (रा. खंडाळा, मावळ) यांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.