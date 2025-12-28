पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election Security : पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी बनवलीय गुंडांची कुंडली; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात प्रतिबंधात्मक कारवाई!

Pimpri Chinchwad Police Action : पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी १८५३ गुंडांची ‘कुंडली’ तयार केली आहे. निवडणुकीच्या काळात कायदा-शासन आणि मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडावी यासाठी पोलिसांनी काटेकोर उपाययोजना घेतल्या आहेत.
Pimpri-Chinchwad Police Enhance Preventive Action for Peaceful Elections

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहर व परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी कंबर कसली आहे. सराईत गुन्हेगार, तडीपार आरोपी व समाजकंटकांची माहिती पोलिसांनी संकलित केली आहे. निवडणूक काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मतदारांवर दबाव येऊ नये, तसेच मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडावी, यासाठी पोलिसांनी १ हजार ८५३ गुंडांची ‘कुंडली’ तयार केली आहे, तसेच मोठ्या प्रमाणात कारवाईवर भर दिला आहे.

