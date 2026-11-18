पिंपरी : शहराची लोकसंख्या ३५ लाखांच्या घरात गेली असताना सार्वजनिक स्वच्छतागृहे केवळ २२७, तर मूत्रालये १०८ आहेत. त्यातही २७५ शौचालये सामुदायिक असल्याने घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांसाठी सार्वजनिक शौचालयांची संख्या केवळ २२७ आहे. एकूण आकडेवारीत सुविधा दिसत असल्या, तरी वर्दळीच्या ठिकाणी नागरिकांच्या गैरसोईचा प्रश्न कायम आहे. गुरुवारी जागतिक शौचालय दिनानिमित्त सुविधांची संख्या, ठिकाणे आणि वापरयोग्यतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे..३५ लाख लोकसंख्या गृहीत धरल्यास सामुदायिक व सार्वजनिक मिळून साधारण सात हजार नागरिकांमागे एक शौचालय येते. केवळ २२७ सार्वजनिक शौचालयांचा विचार केल्यास हे प्रमाण सुमारे १५ हजार ४०० नागरिकांमागे एक, तर मूत्रालयांचे प्रमाण सुमारे ३२ हजार ४०० नागरिकांमागे एक आहे..महिलांची घुसमटमहिलांसाठी स्वतंत्र विभागासोबत व्यवस्थित कडी असलेले दरवाजे, पाणी, उजेड आणि सॅनिटरी पॅडच्या विल्हेवाटीची सोय आवश्यक आहे. दिव्यांगांसाठी रॅम्प असण्याबरोबरच त्यापर्यंतचा मार्ग मोकळा असणे, व्हिलचेअरला पुरेशी जागा आणि आधार कठडे असणे गरजेचे आहे. या सुविधा प्रत्यक्ष वापरता येतात का, यावरच त्यांची उपयुक्तता ठरते. एका स्वच्छतागृहाच्या आसनाच्या स्वच्छतेवर दरमहा ८५० ते ९९० रुपये खर्च होत असून, ‘नवी दिशा’ अंतर्गत ७६ स्वच्छतागृहांचे संचालन महिलांकडे देण्यात आले आहे..बाजारपेठेत किंवा मुख्य चौकात गेल्यावर स्वच्छतागृह शोधावे लागते. सुविधा सापडली तरी पाणी आणि स्वच्छता असेलच याची खात्री नसते. महिलांसाठी सुरक्षित, स्वच्छ आणि सहज पोहोचता येतील अशी स्वच्छतागृहे वाढवायला हवीत.- रागिणी मोरे, रहिवासी चिंचवडकामानिमित्त दिवसभर शहरात फिरताना स्वच्छतागृहाअभावी गैरसोय होते. काही ठिकाणी सुविधा असते, पण ती बंद असते. गर्दीच्या चौकांत शौचालये आणि मूत्रालये उभारून त्यांची नियमित स्वच्छता व पाण्याची व्यवस्था करावी. - राजेश मुठाळ, वाहनचालकशहरातील काही स्वच्छतागृहांच्या जागा ‘वापरा आणि चालवा’ या तत्त्वावर खासगींना दिल्या आहेत. त्या ठिकाणी व्यवस्थित स्वच्छता आणि टापटीपपणा आहे. तसेच महिला बचत गटांच्या माध्यमातूनही काही ठिकाणी स्वच्छता करण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी शौचालये नाहीत, त्याबाबत पाहणी करून बसविण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. - डॉ. प्रदीप ठेंगल, उपायुक्त, महापालिका.अशी आहे स्थितीएका भागात नीटनेटके स्वच्छतागृह, तर वर्दळीच्या चौकात सुविधेसाठी शोधाशोधसुविधा असलेल्या ठिकाणी पाणी, स्वच्छता आणि वापराच्या वेळांचा प्रश्नगरजेच्या ठिकाणी सहज पोहोचता येईल, अशा व्यवस्थेची उणीवमोरवाडी चौकात गैरसोयडांगे चौक, काळेवाडी फाटा, काळेवाडीतील जोतिबा उद्यान आणि सांगवी फाटा येथील स्वच्छतागृहांना कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे स्थानिक व्यवस्थापन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणेनाशिक फाटा येथील स्वच्छतागृह रात्री बंद राहत असल्याने गैरसोय.स्मार्ट शौचालये उभारली; वापर मात्र मर्यादितखासगी संस्थांना जागेचा व्यावसायिक वापर करण्याची परवानगी देताना त्यामागील बाजूस नागरिकांसाठी स्मार्ट शौचालये उभारण्याची महापालिकेची संकल्पना होती. मात्र, काही ठिकाणी या उपक्रमाला प्रतिकूल प्रतिसाद मिळाल्याने नियोजित शौचालयांची संख्या कमी करावी लागली. उभारलेल्या शौचालयांचाही अपेक्षित वापर होत नसल्याने सुविधेच्या उद्देशालाच मर्यादा आल्या आहेत. या बंदिस्त रचनेमुळे ती बंद असल्याचा गैरसमज होतो. त्यामुळे सुविधा उपलब्ध असूनही नागरिक वापरासाठी पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. व्यावसायिक जागेमागील शौचालयाचे प्रवेशद्वार सहज दिसणे, ठळक दिशादर्शक फलक आणि ‘सार्वजनिक वापरासाठी खुले’ अशी स्पष्ट सूचना आवश्यक आहे. मुख्य चौकांत नागरिकांची कुचंबणा होत असताना उपलब्ध स्मार्ट शौचालयांचा वापर वाढविण्यासाठीही महापालिकेने उपाययोजना करण्याची गरज आहे..काय व्हायला हवे?मोरवाडी चौक, आकुर्डी खंडोबा माळ, नाशिक फाटा यांसारख्या ठिकाणी नियोजनाची गरजस्वच्छतागृहांची जागा ठरविताना पादचाऱ्यांची ये-जा, सहज दिसणारे प्रवेशद्वार आणि नागरिकांची गरज यानुसार नियोजन हवेएखाद्या स्वच्छतागृहाचा वापर कमी होत असल्यास गैरसोय, देखभालीचा अभाव की माहितीचाच अभाव, याची तपासणी आवश्यकसामुदायिक शौचालये वस्तीतील रहिवाशांसाठी असल्याने त्यांची संख्या आणि बाजारपेठा, चौक किंवा प्रवासादरम्यानच्या ठिकाणी उपलब्ध सार्वजनिक सुविधा यांचा स्वतंत्र विचार आवश्यकरात्रीच्या प्रवाशांच्या गरजेनुसार कर्मचारी, प्रकाश आणि सुरक्षिततेची व्यवस्था करून सेवा उपलब्ध ठेवणे आवश्यक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.