Pimpri Chinchwad: पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘पीयूसी’ यंत्रणा कुचकामी; वाढत्या प्रदूषणाने नागरिकांची फुफ्फुसे धोक्यात

अविनाश ढगे पिंपरी : पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत २५ लाख ६१ हजार वाहनांची नोंद आहे. या तुलनेत 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र' (पीयूसी) देणारी केंद्रे मात्र केवळ १९३ आहेत. यातील काही केंद्रे कागदावरच आहेत, तर काही केंद्रचालकांच्या नावावर पाच-पाच केंद्राची नोंद आहे..वाहनांची प्रदूषण नियंत्रण पातळी तपासणारी यंत्रणाच कुचकामी असल्याने शहरातील नागरिकांची फुप्फुसांची क्षमता कमी होत आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात ९६, तर खेड, जुन्नर, आंबेगाव आणि मावळ तालुक्यांत ९७ पीयूसी केंद्रांची नोंद आहे. नवीन वाहनांना एक वर्षानंतर पीयूसी काढणे बंधनकारक आहे..'पीयूसी'ची वैधता बीएस-३ वाहनांसाठी सहा, तर बीएस-४ आणि बीएस-६ साठी एका वर्षापर्यंत असते. वाहनांच्या संख्येच्या केंद्राची संख्या कमी असल्याने चालकांची गैरसोय होते. इंधन अकार्यक्षम, खिळखिळी वाहने रस्त्यांवरून बिनदिक्कतपणे धावत असल्याने शहराची फुप्फुसे काळवंडली आहेत. वायू प्रदूषणाचे प्रमाण धोकादायक स्थितीत आहे. वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास होतो आहे. .वाहनांमधून निघणाऱ्या विषारी वायूला लगाम घालण्यासाठी सर्व वाहनांना 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र' चाचणी (पीयूसी) बंधनकारक आहे. पर्यावरणाला धोकादायक ठरेल एवढ्या प्रमाणात विषारी वायू वाहनांमधून बाहेर पडत नाही ना, हे तपासणे हा या चाचणीचा उद्देश आहे; मात्र 'पीयूसी' देणाऱ्या यंत्रणांकडूनही गांभीर्याने तपासणी होत नसल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे..शासनाने पेट्रोल पंपावर पीयूसी केंद्र सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम व वाहन दुरुस्ती करणारे गॅरेज चालकांनाही पीयूसी केंद्र सुरु करता येते.वर्षभरात सात लाख 'पीयूसी'पिंपरी चिंचवड आरटीओ अंतर्गत पिंपरी चिंचवड शहरासह खेड, जुन्नर, आंबेगाव आणि मावळ तालुक्यांचा समावेश आहे. आरटीओ कार्यालयात शनिवारपर्यंत (ता. १४) २५ लाख ६१ हजार २९६ वाहनांची नोंद झाली. एक एप्रिल २०२५ ते १४ मार्च २०२६ दरम्यान केवळ ७ लाख १४ हजार ३७२ वाहन चालकांनीच पीयूसी काढल्याची माहिती उघड झाली आहे. वाहनांचे पीयूसी सोबत बाळगणे सक्तीचे असूनही याबाबत फारशी कारवाई होत नाही. .मंत्र्यांचे निर्देश कागदावरचभावी पिढीला प्रदूषणमुक्त पर्यावरण देण्यासाठी सध्याच्या पिढीने स्वतःवर निर्बंध घालून घेणे गरजेचे आहे. या उद्देशाने प्रत्येक वाहनाला दिले जाणारे पीयूसी वैध असणे गरजेचे आहे. भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर 'नो पीयूसी-नो फ्युएल' उपक्रमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिले होते. यास सहा महिने उलटत आले तरी हे निर्देश कागदावरच आहेत..दृष्टिक्षेपात ७,१४,३७२ पीयूसी प्रमाणपत्र९,८२,००० शासनास महसूल १९३ पीयूसी केंद्रे१९पीयूसी मशिन (केंद्रांव्यतिरिक्त) .दंड किती? वाहन चालवताना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र सोबत नसेल किंवा मुदत संपली असेल, तर मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १९० (२) नुसार पहिल्यांदा एक हजार आणि पुन्हा पकडले गेल्यास दोन ते दहा हजारापर्यंत दंड होऊ शकतो. पीयूसी नाही, विमाही नाहीमोटर वाहन कायद्यानुसार प्रत्येक वाहनचालकाला विमा काढणे बंधनकारक आहे. विमा कंपनीकडून अपघातानंतर आर्थिक नुकसानभरपाई दिली जाते, पण जर चालकाकडे पीयूसी नसेल तर विम्याची रक्कम नाकारली जाऊ शकते..पीयूसी केंद्र सुरू करण्यासाठी आरटीओकडे अर्ज केल्यानंतर सर्व नियमांची पूर्तता केली असेल तर आम्ही मान्यता देतो. जितके अर्ज आले होते त्यांना मान्यता दिली आहे.- राहुल जाधव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड.