Ration Card Verification : वार्षिक उत्पन्न ६० हजारांपेक्षा अधिक असलेल्यांची तपासणी; स्वस्त धान्य घेणाऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्नपुरवठा विभागाची नजर

पिंपरी : उत्पन्नाच्या निकषात बसत नसताना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत सुमारे सहा हजार जण स्वस्त धान्याचा लाभ घेत असल्याचे उघड झाले आहे. तूर्तास, त्यांना वगळण्यात आले नसले, तरी ती प्रक्रिया सुरू आहे. वितरण व्यवस्थेतील बोगसगिरी, गैरव्यवहार थांबवणे आणि खऱ्या व गरजू लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ मिळविण्यासाठी मोहीम राबवली जात आहे. .राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ अभियान राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत पडताळणी केली जात आहे. या प्रक्रियेत दोन हजार शिधापत्रिका आढळून आल्या आहेत. ती प्रक्रिया सुरु असून, यामुळे अन्नसुरक्षा योजनेच्या प्रतीक्षा यादीतील पात्र कुटुंबांना धान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ई-केवायसीच्या माध्यमातून शिधापत्रिकाधारकांची माहिती तपासली जात असून, अन्नसुरक्षा योजनेच्या निकषांत न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांना अन्य प्रवर्गांत वर्ग केले जाईल..चिंचवड (अ), पिंपरी (ज) आणि भोसरी (फ) या तीन परिमंडळांतील अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या शिधापत्रिकांची पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये वार्षिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असलेली कुटुंबे, आयकर भरणारे कुटुंबीय तसेच शासनाच्या निर्धारित निकषांत न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली. तसेच, सलग तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ धान्य न उचलणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांचीही पडताळणी केली जात आहे. संबंधितांशी संपर्क साधून धान्य न घेण्यामागील कारणे जाणून घेतली जातात. प्रतिसाद न मिळाल्यास नियमानुसार शिधापत्रिका तात्पुरत्या बंद करण्याची कार्यवाही केली जाते..ही प्रक्रीया सुरु आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. अधिक काटेकोर पद्धतीने व कोणावर अन्याय होऊ नये, याची काळजी घेत ती राबवावी लागेल. - प्रशांत खताळ, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.