Pimpri Chinchwad Noise: कर्णकर्कश सायलेन्सरवर ‘रोडरोलर’; पिंपरी-चिंचवड पोलिसांची ३६८ दुचाकींवर धडक कारवाई

पिंपरी : हवा, जल आणि ध्वनी प्रदूषणाने पिंपरी-चिंचवडचे नागरिक त्रस्त आहेत. याबाबत 'सकाळ'ने 'गुदमरतोय श्वास' या वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत पिंपरी चिंचवड वाहतूक पोलिसांनी तीन दिवसांत ३६८ दुचाकीस्वारांवर कारवाई केली..त्यांंच्या दुचाकींना नियमबाह्य बसविलेले सायलेंसर काढून शुक्रवारी (ता. २७) रोडरोलरखाली चिरडून नष्ट केले. दुचाकीच्या सायलेन्सरमध्ये बदल करून फटाक्यांसारखे आवाज काढणारे दुचाकीचालक रस्त्यांवर दिसत असतात. यामुळे ध्वनी प्रदूषण होण्यासह अपघाताचे प्रकारही घडतात. अशा बेशिस्त वाहन चालकांवर पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे..वाहतूक शाखेकडून २४ ते २६ फेब्रुवारी या तीन दिवसांत विशेष मोहीम राबविली. त्या अंतर्गत फेरफार केलेले ३६८ दुचाकींचे सायलेन्सर काढून घेतले. त्यांच्यासह यापूर्वी कारवाई केलेले ३१ असे ३९९ सायलेन्सर नष्ट केले. सांगवीतील वाहतूक विभागाच्या कार्यालयाजवळ ही कारवाई केली..कारवाई दृष्टिक्षेपात२०२५ मध्ये १४ हजार ५१२ वाहनचालकांवर कारवाई करून एक कोटी ४४ लाख ९२ हजाराचा दंड आकारला जानेवारी व फेब्रुवारी २०२६ मध्ये १,५८३ कारवाया करून १८ लाख ५३ हजारांचा दंड आकारला.