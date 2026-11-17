पिंपरी : गावागावांचे मिळून बनलेल्या पिंपरी चिंचवडमध्ये आता शेती क्षेत्र कमी होत असून, टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. त्यामुळे पिकांऐवजी शेतांमध्ये कॉंक्रिटची घरे उभी राहू लागली आहेत. गेल्या दहा वर्षांत हा बदल झपाट्याने झाल्याचे दिसत आहे. कारण, शहराच्या क्षेत्रफळाचा विचार करता २०१६ मध्ये ६०.९१ टक्के असलेली बांधकामे २०२६ मध्ये ७९.६७ टक्क्यांवर पोहोचली असून, शेती क्षेत्र १९.९० टक्क्यांवरून ८.१२ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. .पिंपरी चिंचवड नगरपालिकेचे रूपांतर १९८२ मध्ये महापालिकेत झाले. त्यासाठी पिंपरी, चिंचवड, निगडी, आकुर्डी आणि भोसरी या गावांलगतची गावे समाविष्ट केली होती. त्यात १९९७-९८ मध्ये आणखी १८ गावे समाविष्ट केली. यात तळवडे, चिखली, मोशी, डुडुळगाव, दिघी, वाकड, पुनावळे, रावेत, किवळे, मामुर्डी, पिंपळे निलख आदींचा समावेश होता. २००८ मध्ये ताथवडेगाव समाविष्ट झाले. त्यामुळे शहराचे क्षेत्र १८१ चौरस किलोमीटर झाले आहे. त्यामुळे शहराच्या मध्यातून वाहणाऱ्या पवनेसह उत्तरेकडील इंद्रायणी आणि दक्षिणेकडील मुळा नदीपर्यंत शहराची हद्दवाढ झाली होती. या समाविष्ट गावांमध्ये शेती मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. यात प्रामुख्याने भाजीपाला, ऊस आणि फूल व फळशेतीचा समावेश होता. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत बांधकामांची संख्या वाढत असून, शेतीक्षेत्र कमी होत आहे..सर्वाधिक बदलगेल्या दहा वर्षांतील जमीन वापराचा सर्वाधिक बदल तळवडे, चिखली, मोशी, डुडुळगाव, चऱ्होली, चोविसावाडी, वडमुखवाडी, दिघी, मोशी- भोसरी- चिखली प्राधिकरण, पिंपळे निलख, पिंपळे सौदागर, वाकड, ताथवडे, पुनावळे, रहाटणी, रावेत, किवळे, मामुर्डी या भागांत झाला आहे..जमीन वापर क्षेत्र (टक्क्यांमध्ये)प्रकार २०१६ - २०२६जलक्षेत्र १.०९ - १.३९वृक्ष ४.२२ - ३.०५गवत ३.४४ - ०.५३पूरबाधित क्षेत्र २.१२ - ०.२४शेती क्षेत्र १९.९० - ८.१२झुडुपे ७.५५ - ४.३६बांधकामे ६०.९१ - ७९.६७मोकळी जमीन ०.७७ -२.६३ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.