पिंपरी : ‘‘पिंपरी चिंचवडच्या विकासाचा पुढचा टप्पा घडविताना वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा, जलनिःसारण, रस्ते, स्वच्छता, वाहतूक, आरोग्य आणि शिक्षण या पायाभूत सेवांचा एकत्रित विचार करून नव्या वर्षातील नियोजन करण्यात येत आहे. यात ‘पाण्याचे शाश्वत नियोजन’ प्राधान्यक्रमात असून सर्व नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी जलस्रोत वाढीवर भर दिला आहे,’’ असा विश्वास महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला..‘सकाळ’च्या पिंपरी चिंचवड कार्यालयाच्या ३४ वा वर्धापनदिनानिमित्त महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याशी बुधवारी (ता. २५) संवाद साधला. त्या वेळी त्यांनी आगामी वर्षात महापालिकेतर्फे नियोजित प्रकल्प व कामांची रूपरेषा, शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांचे नियोजनही त्यांनी मांडले.आयुक्त म्हणाले, ‘‘शहराच्या जलसुरक्षेसाठी आंद्रा प्रकल्पातून १०० एमएलडी आणि भामा-आसखेडमधून १६७ एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला गती देण्याचेही प्रयत्न आहेत. २०५१पर्यंत शहराची लोकसंख्या एक कोटीहून अधिक असेल. त्यांच्यासाठी पाण्याचा विचार आहे. मुळशी धरणातून ४०० ते ५०० एमएलडी पाण्याची मागणी, तसेच ठोकरवाडीचे पाणी आंद्रा धरणात आणण्याच्या पर्यायावर काम सुरू आहे. विविध स्रोतांतून २०५१ पर्यंत २,४०० एमएलडी पाण्याची उपलब्धता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.’’.डिसेंबरमध्ये निविदा प्रक्रियाउपलब्ध पाणी नागरिकांपर्यंत योग्य दाबाने पोहोचविण्यासाठी वितरण व्यवस्था सक्षम करणार आहोत. शहरातील सुमारे २,४०० किलोमीटर जलवाहिन्यांच्या जाळ्यात आणखी २०० किलोमीटर वाहिन्यांची भर पडणार आहे. पाण्याच्या नऊ टाक्याही प्रस्तावित आहेत. स्मार्ट मीटरद्वारे अचूक नोंदी ठेवून पाणीगळतीचे प्रमाण ४० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही निविदा प्रक्रिया डिसेंबरअखेर सुरू केली जाणार आहे.सांडपाण्याचा पुनर्वापरसांडपाण्याचा पुनर्वापर हा शहराच्या जलनियोजनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. सध्या सुमारे ४२३ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. पुढील नियोजनात २२ प्रक्रिया केंद्रांच्या माध्यमातून ५२३ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी औद्योगिकवापरासाठी उपलब्ध करण्याबाबत ‘एमआयडीसी’सोबत चर्चा सुरू आहे. समाविष्ट गावांमध्ये ३९० किलोमीटर जलनि:स्सारण वाहिन्या टाकण्यासह शहरातील जुन्या २५० किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी वाहिन्या बदलण्याचे नियोजन आहे. नाल्यांमधील ६३ किलोमीटर वाहिन्यांची व्यवस्थाही सुधारण्यात येईल..कचरा संकलनाला गती‘‘स्वच्छतेसाठी सुमारे दहा लाख मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्यावर एक ते दीड वर्षात प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आवश्यक सुरक्षितता आणि परवानग्यांच्या पूर्ततेनंतर ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प डिसेंबर अखेर सुरू होईल. दहा कचरा हस्तांतरण केंद्र विकसित करताना दुर्गंधी नियंत्रणाला प्राधान्य राहील. कचरा संकलनासाठी एक हजार घरांमागे एक वाहन उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आहे,’’ असे आयुक्त म्हणाले.‘मिसिंग लिंक’ जोडणार‘‘शहरातील रस्त्यांची कामे रखडू नयेत, यासाठी ९५ टक्के भूसंपादनानंतरच निविदा काढण्याची भूमिका घेतली आहे. शहरातील ५५ ‘मिसिंग लिंक’ जोडण्यासाठी विकास हक्क (टीडीआर) हस्तांतराचा पर्याय विचाराधीन आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील पाच प्रस्तावित गृहप्रकल्प, अण्णासाहेब मगर स्टेडियम आणि ‘हरित सेतू’च्या कामांनाही गती देण्याचा प्रयत्न राहील,’’ असे डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले..आरोग्य-वैद्यकीय सेवा‘‘आरोग्य सेवेसाठी ७६ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांची कामे झाली आहेत. ‘वायसीएम’मध्ये आणखी २० अतिदक्षता खाटा प्रस्तावित आहेत. विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा आणि कलागुणांना प्रशिक्षणाची जोड दिली जाईल. इंद्रायणी व पवना नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर राहील,’’ असे आयुक्तांनी सांगितले..महापालिका प्रशासनाची उद्दिष्ट्ये...नागरिकांना सुविधांची माहिती देणारे ॲप, ऑनलाइन करभरणा सेवा, पार्किंग धोरण आणि सर्वसमावेशक स्वच्छतागृह धोरणातून सेवा सुलभ करण्याचा प्रयत्न आहे.नियोजनबद्ध हॉकर्स झोनमध्ये आवश्यक सुविधा दिल्या जातील. जागेपेक्षा पात्र विक्रेते अधिक असतील, तेथे सोडतीने वाटप करण्याचे नियोजन आहे.विकासकामांसोबत उद्यानांची देखभाल, सार्वजनिक जागांचा योग्य वापर आणि वाढत्या शहरासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारीही महत्त्वाची आहे. प्रकल्प उभारताना त्यांच्या दीर्घकालीन देखभालीची जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.नागरिकांच्या तक्रारींचा नियमित आढावा घेऊन परिसरनिहाय सुधारणा करण्यावरही आमचा भर राहील. प्रत्येक कामाचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात जाणवला पाहिजे.आर्थिक शिस्त, कालबद्ध अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या सहभागातून नियोजनाला मूर्त स्वरूप द्यायचे आहे. विश्वासार्ह सेवा, सुरक्षित परिसर आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यांच्या बळावर पिंपरी चिंचवडच्या शाश्वत विकासाची वाटचाल अधिक भक्कम करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.