पिंपरी : चिनी नागरिकांच्या मदतीने दुबईतून भारतीय नागरिकांची ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांना १० ते १२ हजार बनावट मोबाइल सिमकार्ड पुरवणाऱ्या दोन आरोपींना पिंपरी चिंचवड सायबर पोलिसांनी अटक केली. यामुळे आंतरराज्यीय टोळीचा छडा लागला आहे. आतापर्यंत मुख्य सूत्रधारासह सात आरोपींना अटक झाली आहे. यापैकी दोघांनी २५ ते ३० वेळा दुबईला जाऊन मुख्य सूत्रधाराला सिमकार्ड पुरवल्याचे उघड झाले. त्यांना सिमकार्ड विक्री करणाऱ्या दोघांना मुंबई, ठाण्यातून अटक करण्यात आली..सूरज मुन्नालाल चिकवा (रा. विक्रोळी, मुंबई, मूळ - उत्तरप्रदेश) आणि राजा अशोक कुमार (रा. ठाणे पश्चिम, मूळ - बिहार) अशी त्यांची नावे आहेत. इतर आरोपींना यापूर्वीच अटक झाली होती. सायबर फसवणुकीतील रक्कम बँक खात्यावर स्वीकारणारे व काढणारे तुषार अमराराम चौधरी (रा. चिखली), आदर्श संतोष वाघमारे (रा. आकुर्डी), दुबईतून रॅकेट चालविणारा मुख्य आरोपी सुमंत ऊर्फ नानू रवींद्र दसरे (रा. निगडी, प्राधिकरण), दुबईत सिमकार्ड पोहोचवणारे मनीष अशोललाल वाधवा (रा. अंबरनाथ) आणि महेश कन्हैयालाल चौइथरामानी (रा. कल्याण) अशी आरोपींची नावे आहेत..एका बँक खात्यावर सायबर फसवणुकीची दहा लाखांची रक्कम प्राप्त झाल्याचे समोर आल्यानंतर पिंपरी चिंचवड सायबर पोलिस ठाण्यात २३ सप्टेंबरला सरकारी फिर्याद देऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्यात तुषार चौधरी व आदर्श वाघमारे यांना अटक केल्यानंतर मुख्य आरोपी सुमंत दसरे हा दुबईतून चिनी नागरिकांच्या मदतीने सायबर फसवणूक करीत असल्याचे समोर आले. पोलिसांनी त्याला इंटरपोलच्या मदतीने भारतात आणून मुंबई विमानतळावर अटक केली..अधिक तपासात मनीष वाधवा आणि महेश चौइथरामानी यांनी २५ ते ३० वेळा दुबईला जाऊन त्याला १० ते १२ हजार सिमकार्ड पुरवल्याचे समोर आले. हे दोघेजण सूरज चिकवा आणि राजा कुमार यांच्याकडून हे कार्ड घेत असत. सूरज व राजा हे सिमकार्ड कंपनीत सिमकार्ड विक्रीचे काम करीत असताना सिमकार्ड खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांना ''ओटीपी एक्सपायर झाला'' किंवा ''सर्व्हर डाऊन असल्याने सिमकार्ड ऍक्टिव्ह झाले नाही, अशी खोटी कारणे सांगून संबंधित ग्राहकांना सिमकार्ड न देता हे कार्ड दुबईत पाठवत. त्या बदल्यात आर्थिक मोबदला घेत. या सिमकार्डद्वारे बँक खाती लिंक करणे, बनावट अॅप्स आणि ई-मेल तयार करून फसवणुकीसाठी वापरली जात होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.