पिंपरी : पिंपरी कॅम्पातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मिल्ट्री डेअरी फार्म येथे लोहमार्गावर महापालिकेने उड्डाणपूल उभारला आहे. पाच नोव्हेंबर रोजी तो रहदारीसाठी खुला केला. मात्र, पुणे-मुंबई महामार्ग ओलांडून जाण्या-येण्यासाठी लूप किंवा भुयारी मार्ग नसल्याने विरुद्ध दिशेने (रॉंग साइड) वाहनचालक ये-जा करत असल्याने व तीव्र उतार आणि वळण असल्याने अपघाताचा धोका संभवतो. त्यावर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे..डेअरी फार्म उड्डाणपुलामुळे पिंपरीगाव, पिंपरी कॅम्प, पिंपळे सौदागर, रहाटणी, काळेवाडी परिसर पुणे-मुंबई महामार्गाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे कॅम्प परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी काहीअंशी कमी झाली आहे. चारपदरी उड्डाणपूल असल्यामुळे अवजड वाहनेही या मार्गाने जाऊ लागली आहेत. शिवाय, महामार्गाने नाशिक फाटा, वल्लभनगरकडून येणाऱ्या वाहनचालकांची आणि पिंपरीगावाकडून निगडी, आकुर्डीकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांची सोय झाली आहे. मात्र, निगडी, आकुर्डीकडून पिंपरीगावाकडे जाणाऱ्या व पिंपरी गावाकडून वल्लभनगर, नाशिक फाटा, दापोडीकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना मोठा वळसा घालून ये-जा करावी लागत आहे.कारण, उड्डाणपुलामुळे केवळ पुण्याकडून मुंबईकडे जाणारा सेवारस्ता जोडला गेला आहे. त्याच्यासह मुख्य मार्ग ओलांडून जाण्यासाठी स्वतंत्र लूप किंवा भुयारी मार्ग नसल्याने बहुतांश वाहनचालक रॉंग साइडने ये-जा करतात, अशी वाहतूक धोकादायक ठरू शकते. ते टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे..पूल व्यवस्थित आहे. मला दररोज मुलीला घ्यायला व सोडायला जावे लागते. अनेक वाहनचालक महामार्गाच्या सेवा रस्त्याने विरुद्ध दिशेने जात असल्याने सेवा रस्ता रुंद करून स्वतंत्र मार्गिका करायला हवी. वल्लभनगर किंवा पिंपरी चौकात यु-टर्न घेऊन ये-जा करावी लागते.- गौरी ढाळे, गृहिणी, पिंपरीपिंपरीगावात शाळेसमोर गोलाकार वाहतूक बेट आहे. शिवाय, गावातून येणारा रस्ता एकेरी आहे. इथेच बसथांबा असून रस्ता अरुंद आहे. डेअरी फार्म उड्डाणपूल चारपदरी आहे. त्यामुळे गावातील रस्तेही रुंद असायला हवेत. पुण्यात जाण्यासाठी एचए किंवा पिंपरी चौकातून वळून जावे लागते.- पांडुरंग केळकर, निवृत्त कामगार, पिंपरीपिंपरीगावातून महामार्गावर जाण्यासाठी उड्डाणपूल सोईचा झाला आहे. मात्र, पुलावरून उतरल्यानंतर उजवीकडे म्हणजे वल्लभनगरकडे वळण्यास मनाई आहे. पिंपरी चौकाकडून आल्यानंतर वल्लभनगर किंवा नाशिक फाट्याला वळसा घालून यावे लागते. हे टाळण्यासाठी भुयारी मार्ग हवा.- गोकुळ भुजबळ, अध्यक्ष, शिवदत्त प्रासादिक दिंडी, पिंपरी.तुम्हाला काय वाटते?डेअरी फार्म उड्डाणपुलामुळे पिंपरी कॅम्पातील वाहतूक कोंडी काहीअंशी कमी झाली आहे. मात्र, महामार्ग ओलांडण्यासाठी भुयारी मार्ग किंवा उड्डाणपूल नसल्याने काही वाहनचालक विरुद्ध दिशेने वाहने दामटतात. त्यामुळे अपघात होऊ शकतो. ते टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात. आपले म्हणणे आम्हाला ७७२१९७४४४७ या व्हॉटसॲप क्रमांकावर पाठवा.असे आहेत धोकेएचए कंपनीकडून सेवा रस्त्याने विरुद्ध दिशेने येणारी वाहनेपिंपरीतून येऊन वल्लभनगर, नाशिक फाट्याकडे विरुद्ध दिशेने जाणारी वाहनेमहामार्गाचा सेवा रस्ता व पूल जोडणाऱ्या ठिकाणी तीव्र उतार व काटकोणात वळणसेवा रस्ता व पूल जोडणाऱ्या ठिकाणी पुलावरून येऊन उजवीकडे वळण्यास मनाई असतानाही वाहने सुसाटपिंपरी गावाच्या दिशेने पुलावरून उतरून पुढे गेल्यानंतर अरुंद रस्तापुलावरून उतरून पिंपरीगाव बसथांबा, शाळा, दुकाने असल्याने रहदारी अधिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.