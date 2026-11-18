पिंपरी : पिंपरीगाव आणि पिंपरी कॅम्प परिसर मुंबई-पुणे महामार्गाला जोडण्यासाठी डेअरी फार्म येथे महापालिकेने लोहमार्गावर उड्डाणपूल उभारला आहे. त्यावरून वाहतूक सुरू झाली आहे. त्यात अनेक उणिवा स्पष्ट होत आहेत.‘नो-एंट्री’तून जाणाऱ्या वाहनांमुळे अपघाताचा धोकाही आहे. यामुळे ‘सकाळ’च्या वाचकांनी महापालिका प्रशासनावर सडकून टीका केली असून उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. उड्डाणपुलामुळे पिंपरी गावासह कॅम्पमधील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत झाली आहे..मात्र, महामार्ग ओलांडून वल्लभनगरकडे जाण्यासाठी किंवा एचए कंपनीकडून उड्डाणपुलावर जाण्यासाठी मार्ग नसल्याने अनेक वाहनचालक नो-एंट्रीतून प्रवेश करून विरुद्ध दिशेने वाहने दामटतात. यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे. याकडे ‘सकाळ’ने बुधवारी (ता. १८), ‘कोंडी सुटली; धोका वाढला’ असे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यावर नागरिकांसह वाहनचालकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या.त्यास प्रतिसाद देत वाचकांनी विविध उपाययोजना सुचवत महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. पूल बांधताना ‘नो-एंट्री’चा आणि महामार्ग ओलांडण्यासाठीचा विचार केला नाही, अशा शब्दांत वाचकांनी टीका केली..प्रमुख प्रतिक्रियाउड्डाणपुलावर विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या व जाणाऱ्या वाहनांमुळे अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करणे, परिसरात रस्त्यांच्या रचनेत सुधारणा करणे आणि जनजागृती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक वाहनचालक वेळ आणि इंधन बचत म्हणून ‘यू-टर्न’ घेणे किंवा लांबचे अंतर वाचावे म्हणून विरुद्ध दिशेने गाडी चालवतात. त्यांना रोखण्यासाठी ‘एआय’ कॅमेऱ्याच्या मदतीने स्वयंचलित दंडात्मक कारवाई करावी. -नितीन कुंभार, पिंपरीअनेक शहरांमध्ये सेवारस्त्याचा वापर दोन्ही दिशांच्या वाहतुकीसाठी केला जातो. तशीच यंत्रणा आपल्या शहरातही असावी. त्यासाठी सेवा रस्त्याची रुंदी वाढवावी. जेणेकरून तो दोन्ही दिशांच्या वाहतुकीसाठी वापरता येईल. अनेक विक्रेते सेवा रस्त्याचा वापर वाहने व स्टॉल थाटण्यासाठी, वाहतुकीसाठी किंवा वाहने उभी करण्यासाठी करतात. हे प्रकार थांबवले पाहिजेत. शिवाय, महामार्गाचा सेवा रस्ता नाशिक फाटा ते पिंपरी दरम्यान रुंद करावा. प्रायोगिक तत्त्वावर त्यावरून दुहेरी वाहतूक सुरू करावी.- नयन भंडारी, कासारवाडी.पिंपरी व वल्लभनगरकडे जाणे व येणे सुविधाजनक होईल, याचा पूल बांधताना विचारच केलेला दिसत नाही. कारण, एखाद्याला पिंपरीतून येऊन वल्लभनगरला जायचे असेल, तर त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात जावे लागणार. त्यामुळे पुलाचा उपयोग काय? हाच पूल पुढे महामार्ग ओलांडून वल्लभनगरच्या दिशेला वाढवला असता तर सोयीचा झाला असता. परंतु, वाहनधारकांनी नियम मोडलाच पाहिजे आणि त्यांना दंड बसला पाहिजे, अशा पद्धतीने पूल बनवला आहे. - विजय आगम, वाकडहा उड्डाणपूल म्हणजे वाहतुकीच्या समस्यांशी संबंधित सरकारी विभागांतील नियोजनाच्या अभावाचे एक उदाहरण आहे. नियोजनाच्या टप्प्यावरच समस्यांचा अंदाज घेऊन, शहराच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करतील अशा दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची आखणी करायला हवी होती. - चंदर अछरा, पिंपरीउड्डाणपुलाच्या परिसरात महामार्गाचा सेवारस्ता दोन्ही बाजूला जाण्यासाठी आवश्यक तेवढा रुंद करण्यात यावा. - संतोष घोलप, विशालनगर.दृष्टिक्षेपातएखादा वाहनचालक वारंवार विरुद्ध दिशेने येत असल्यास त्याचा परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करावाया उड्डाणपुलाच्या परिसरात महामार्गावर गर्दीच्या वेळी वाहतूक पोलिस नेमावेतमहामार्गावर भुयारी मार्ग बांधावा, जेणेकरून वाहनचालक विरुद्ध दिशेने येणे टाळतील व अपघातही टळतील‘टायर किलर्स’ बसवल्यास विरुद्ध दिशेने येणारी वाहने पंक्चर होऊन चालकांना धडा मिळेलवाहनांना सहजासहजी उड्डाणपुलाकडे येता येणार नाही, अशा पद्धतीने बॅरिकेड्स लावावेतएचए कंपनीजवळ विरुद्ध दिशेच्या सुरुवातीला ‘नो एंट्री’ फलक लावावेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.