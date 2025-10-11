पिंपरी-चिंचवड

Footpath Encroachment : थेरगाव, वाकड, हिंजवडीतील पदपथ बळकावले, व्यावसायिकांची अतिक्रमणे; उर्वरित रस्त्यांवर वाहनतळातून कमाई

Pimpri Chinchwad : वाकड, थेरगाव आणि हिंजवडी या उपनगरांमधील पदपथ व्यावसायिकांनी अनधिकृतपणे बळकावले असून, काही ठिकाणी भाड्याने दिले जात असल्याने पादचाऱ्यांसाठी रस्त्यावरून चालण्याशिवाय पर्याय उरला नाही, ज्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वाकड : थेरगाव, वाकड आणि हिंजवडी या उपनगरांमधील पदपथ अतिक्रमणांमुळे बळकावले गेले आहेत. या नागरी सुविधा व्यावसायिकांचे भाडेतत्त्वावरील उत्पन्नाचे साधन झाल्या आहेत. पदपथांवरही व्यावसायिकांनी कब्जा केला असून, काही ठिकाणी पदपथ भाड्याने दिले जात आहेत. यातून लाखोंची कमाई होत असल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. पण, प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याने या व्यक्तींना आणखी बळ मिळत आहे.

