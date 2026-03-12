पिंपरी-चिंचवड

LPG Cylinder Shortage: पोळी, भाकरीलाही इंधनटंचाईचे ‘चटके’; प्रतिनग दोन ते पाच रुपयांनी दरवाढ

LPG Price Hike Impacts Daily Food: पिंपरी : घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या वाढलेल्या भावांमुळे आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यात तडजोड झाल्याने पोळी-भाकरीच्या दरातही वाढ झाली आहे. पोळी प्रति दोन ते पाच रुपयांनी महाग झाली आहे.
