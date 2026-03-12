LPG Cylinder Shortage: पोळी, भाकरीलाही इंधनटंचाईचे ‘चटके’; प्रतिनग दोन ते पाच रुपयांनी दरवाढ

पिंपरी : घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरचे वाढलेले भाव, आणि व्यावसायिक सिलिंडरचा बंद करण्यात आलेला पुरवठा यामुळे पोळी आणि भाकरीचीही भाववाढ झाली आहे. प्रति पोळीमागे दोन ते पाच रुपयांनी दरवाढ केली आहे..शहर-परिसरात मोठ्या संख्येने पोळी भाजी केंद्र आहेत. तर, काही हॉटेलला घरगुती व्यावसायिकांकडून पोळी आणि भाकरीचा पुरवठा होतो. या व्यावसायिकांना इंधनाचा खर्च भागवण्यासाठी पोळीची किंमत वाढवावी लागली आहे. ज्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. ‘‘पुढील आदेश येईपर्यंत नवा सिलिंडर मिळणार नाही’’ असे काही व्यावसायिकांना एजन्सीकडून सांगण्यात आले आहे..एलपीजी टंचाईमुळे व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. गॅस पुरवठा एजन्सीने अनेक खानावळचालकांचे मोबाइल नंबर ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकले आहेत. पोळी भाजी केंद्र बंद ठेवण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे आर्थिक फटका बसणार आहे. सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी.- विलास जाधव, चालक, सिद्धिविनायक चपाती सेंटर .LPG Cylinder: महत्वाची बातमी! मुंबईत एलपीजी गॅसचा तुटवडा; हॉटेल-रेस्टॉरंट्स अडचणीत, गॅस रिफिलसाठी वाढली प्रतीक्षा.जे सिलिंडर उपलब्ध आहेत, ते जास्त महाग आहेत. अधिकृत किमतीपेक्षा जास्त दराने विकले जात आहेत. त्यामुळे सिलिंडर मिळाला तरी तोटा सहन करून केंद्र सुरू ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने दिलासा द्यावा.- इस्रायल महंमद अली, व्यावसायिक, अजमेरा कॉलनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.