Butterfly Bridge: ‘बटरफ्लाय’ पुलाचे खुणावतेय सौंदर्य; महापालिकेतर्फे चिंचवडमध्ये उभारणी, रोषणाईचे आकर्षण

पिंपरी : तुम्ही गेल्या पंधरा-वीस दिवसांत चिंचवडगावात गेला आहात का?, मंगलमूर्ती वाडा किंवा धनेश्वर मंदिर परिसर बघितला आहे का? त्यापासूनच जवळच पवना नदीवर थेरगाव आणि चिंचवडगाव जोडणारा नवीन पूल रहदारीसाठी खुला केला. .समरसता गुरूकुलूमजवळ हा पूल आहे. त्याचा आकार फुलपाखरासारखा असल्यामुळे त्याला 'बटरफ्लाय' पूल असेही म्हटले जाते. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त त्यावर रोषणाई केली असून, अद्यापही ती तशीच आहे. सायंकाळनंतर रोषणाईमुळे पुलाचे सौंदर्य आणखी खुलून दिसत आहे..पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सौंदर्यपूर्ण वास्तू उभारण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून थेरगाव व चिंचवडगाव दरम्यान पवना नदीवर बटरफ्लाय पूल उभारला आहे. त्याच्या अनोख्या डिझाईनमुळे शहराच्या सौंदर्यात भर घातली आहे..विद्युत रोषणाईमुळे सायंकाळनंतर त्याचे सौंदर्य आणखी खुलून दिसते. रंगीबेरंगी झगमगाटाने पूल उजाळून निघत आहे. विविध रंगांच्या छटा रोषणाईने निर्माण होत आहेत. रात्री पुलावर जणू रंगोत्सवाचा वर्षाव होत आहे. रोषणाईमुळे विविध रंगांच्या छटा निर्माण होत असल्याने प्रत्येक क्षणी वेगळे दृश्य साकारते. शिवाय, रात्री वाहनचालकांसह नागरिकांनाही नेत्रसुखद अनुभव येत आहे..अशी आहे रोषणाईएलईडी लिनिअर वॉश लाईट्स (आयपी ६५) बसविले आहेतलाईट्सना ५१२ डीएमएक्स पॉवरसह आरजीबी तंत्रज्ञानाची जोडरोषणाईसाठीच्या एलईडी दिव्यांमुळे कमीत कमी वीज खर्चरोषणाईचा विजेचा एकूण दाब केवळ २२ किलोवॅट.Pune Crime : पुण्यात चाललंय काय? नवऱ्याकडून मूल होणार नाही, माझ्याशी संबंध ठेव; माजी सहाय्यक पोलिस आयुक्ताचा सुनेवर बळजबरीचा प्रयत्न अन्....बटरफ्लाय पूल हा केवळ थेरगाव आणि चिंचवड यांना जोडणारा दुवा नसून, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या आधुनिक आणि सौंदर्यपूर्ण ओळखीचे प्रतीक आहे. या पुलावरील आकर्षक रोषणाईमुळे नागरिकांना नवा अनुभव मिळत आहे. या पुलाचे सौंदर्य जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.- शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, महापालिका.