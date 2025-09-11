पिंपरी-चिंचवड

Butterfly Bridge: ‘बटरफ्लाय’ पुलाचे खुणावतेय सौंदर्य; महापालिकेतर्फे चिंचवडमध्ये उभारणी, रोषणाईचे आकर्षण

Pimpri Chinchwad: पिंपरी-चिंचवडमधील थेरगाव आणि चिंचवडगाव यांना जोडणारा नवीन 'बटरफ्लाय पूल' सौंदर्यपूर्ण डिझाइन आणि रोषणाईमुळे आकर्षण बनला आहे. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सुरु केलेली रोषणाई रात्री अधिक सुंदर दृश्य निर्माण करते.
पिंपरी : तुम्ही गेल्या पंधरा-वीस दिवसांत चिंचवडगावात गेला आहात का?, मंगलमूर्ती वाडा किंवा धनेश्वर मंदिर परिसर बघितला आहे का? त्यापासूनच जवळच पवना नदीवर थेरगाव आणि चिंचवडगाव जोडणारा नवीन पूल रहदारीसाठी खुला केला.

