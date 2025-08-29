Pimpri Traffic : धनगरबाबा बीआरटी स्थानक चौकात दररोज अपघात; खासगी वाहनांना बंदी, तरीही प्रवेश; उपाययोजना करण्याची मागणी

पिंपरी : काळेवाडी ते चिखली बीआरटी मार्गावरील धनगरबाबा बीआरटी स्थानकाजवळ सोमवारी (ता.२५) रात्री खासगी वाहन दुभाजकावर चढले. या अपघातात जीवितहानी झाली नसली, तरी वाहनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. या चौकात दररोज अपघात होत आहेत. त्यामुळे त्वरीत उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे. .काळेवाडी फाटा ते देहू-आळंदी बीआरटी मार्गचे आयुक्त बंगल्याशेजारी काम सुरू असल्याने हा रस्ता ऑटो क्लस्टरपर्यंत अर्धवट सुरू आहे. पण, त्यातही दररोज छोटे-मोठे अपघात होत आहेत. बीआरटी मार्गात खासगी वाहनांना बंदी आहे. तरीही, वाहनचालक ‘बीआरटी’ मार्गातून जातात. धनगरबाबा बीआरटी स्थानकाजवळ संदीपनगर, कैलासनगर, वेंगसरकर ॲकेडमीला जाण्यासाठी चौक आहे. .या चौकात अपघात होऊ नये, म्हणून पीएमपीएमएल प्रशासनाने खासगी सुरक्षा रक्षक नेमले होते. पगारावर खर्च जास्त होत असल्याने प्रशासनाने कोरोनानंतर सुरक्षा रक्षक काढले. नंतर या चौकात लाखो रूपये खर्च करून प्रायोगिक तत्वावर बूम बॅरिअर बसवले होते. पण, खासगी वाहने बूम बॅरिअरला धडकून त्याचेही नुकसान झाल्याने ते काढून टाकले..आता सिग्नल यंत्रणा नाही, गतिरोधक होते, तेही डांबरीकरण केल्यानंतर नाहीसे झाले आहेत. त्यामुळे बीआरटी मार्गातून येणारी खासगी वाहने सुसाट जातात. या चौकात मागील महिनाभरात सहा मोठे; तर दहापेक्षा अधिक किरकोळ अपघात झाले आहेत. येथून विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागत असल्याची स्थिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.