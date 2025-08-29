Pimpri Traffic : धनगरबाबा बीआरटी स्थानक चौकात दररोज अपघात; खासगी वाहनांना बंदी, तरीही प्रवेश; उपाययोजना करण्याची मागणी

पिंपरी-चिंचवड

Updated on

पिंपरी : काळेवाडी ते चिखली बीआरटी मार्गावरील धनगरबाबा बीआरटी स्थानकाजवळ सोमवारी (ता.२५) रात्री खासगी वाहन दुभाजकावर चढले. या अपघातात जीवितहानी झाली नसली, तरी वाहनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. या चौकात दररोज अपघात होत आहेत. त्यामुळे त्वरीत उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे.

