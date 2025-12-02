PMP Bus Pass : पास महागल्याने पीएमपीकडे पाठ; सहा महिन्यांत पासधारक ३२ टक्क्यांनी घटले

- अविनाश ढगेपिंपरी - पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपीएमएल) दरवाढ केल्याने दैनंदिन पास घेणाऱ्यांच्या संख्येत तब्बल ३२ टक्के घट झाली आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात खिशाला आणखी झळ बसत असल्याने अनेकांनी पीएमपीएमएलकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येते..एक जूनपासून पीएमपीएमएलने तिकीट दर वाढविले. त्यामुळे अनेक प्रवाशांचा दैनंदिन आणि मासिक खर्च वाढला. त्यामुळे दैनंदिन पास विक्रीत कमालीची घट झाली. दरवाढीनंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यांतील आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते.दुसरीकडे विद्यार्थी मासिक पास घेणाऱ्यांची संख्या ५६ हजारांनी वाढली आहे. पीएमआरडीए हद्दीतील १५० रुपयांच्या पास विक्रीत किरकोळ वाढ झाली आहे..दुसरीकडे पीएमपीएमएलच्या उत्पन्नात मात्र दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. दोन्ही महापालिका क्षेत्रांतील स्वतंत्र ४० रुपयांचा, तसेच दोन्ही महापालिका क्षेत्रांसाठी ५० रुपयांचा पास रद्द करण्यात आला. आता ७० रुपयांचा एकच पास ठेवण्यात आला. पीएमआरडीए हद्दीतील पास १२० रुपयांवरून १५० रुपयांचा करण्यात आला.दरम्यान, याबाबत पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..अशी झाली दरवाढपीएमपीएमएलचे आधी एक ते ७८ किलोमीटरकरीता प्रत्येकी दोन किमीच्या अंतराने १ ते ४० असे टप्पे होते. या रचनेत बदल करण्यात आला. एक ते ३० किमी अंतरासाठी प्रत्येकी पाच किमीच्या अंतराने सहा आणि ३० ते ८० किमी अंतरासाठी प्रत्येकी दहा किमीच्या अंतराने पाच अशी एकूण ११ टप्प्यांमध्ये रचना करण्यात आली. पहिल्या पाच किमीसाठी १० रुपये आणि ३० किमीपर्यंत प्रत्येक ५ किमीसाठी दहा रुपये वाढ करण्यात आली. ३० किमीपासून ८० किमीपर्यंत प्रत्येक दहा किमीसाठी दहा रुपये वाढ करण्यात आली..पूर्वी ४० आणि ५० रुपयांचे पास असल्यामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणे पास काढत होते. आता मात्र दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीसाठी एकच पास केल्यामुळे अनेकांनी पास घेणे बंद केले आहे. पीएमपीएमएलची सेवा भरवशाची राहिलेली नाही. दुसरीकडे पर्यायी सेवांचा पर्याय उपलब्ध झाल्याने अनेक प्रवासी पीएमपीएमएलपासून दुरावले आहेत. प्रशासनाने दरवाढीबाबत फेरविचार करावा अन्यथा प्रवासी संख्येत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.- संजय शितोळे, मानद सचिव, सजग नागरिक मंच.दरवाढीसाठी किलोमीटरनुसार टप्प्यांची चुकीची रचना केल्याने प्रवाशांना आर्थिक भूर्दंड बसत आहे. पीएमपीएलने तिकीट आणि पासचे दर प्रचंड वाढविले आहेत. त्यामुळे अनेक प्रवाशांनी पास घेणे बंद केल्याचे दिसते- सुशीला तळेकर, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.