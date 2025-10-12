पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad News : पीएमआरडीए गृहसंकुलात वाहनतळांचा अभाव; कमी उत्पन्न गटातील १५६६ घरांसाठी केवळ ४५० पार्किंग

PMRDA Parking : पिंपरीतील पीएमआरडीएच्या गृहसंकुलात कमी उत्पन्न गटाच्या १५६६ सदनिकांसाठी नियमानुसार अपेक्षित असलेले ७८३ पार्किंगपैकी प्रत्यक्षात केवळ ४५० पार्किंग उपलब्ध असल्याने, ३३३ पार्किंग गायब असल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : पिंपरीतील सेक्टर क्रमांक १२ येथील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) विकसित केलेल्या गृहसंकुलात प्रति सदनिकेप्रमाणे पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून न दिल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. कमी उत्पन्न गटाच्या (एलआयजी) एक हजार ५६६ सदनिकांसाठी कागदोपत्री ७८३ पार्किंग दाखविण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात केवळ ४५० पार्किंग उपलब्ध आहेत. उर्वरित ३३३ पार्किंग अस्तित्वातच नसल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

Travel
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
Pimpri Chinchwad
Parking
PMRDA

