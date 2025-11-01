पिंपरी-चिंचवड

PMRDA Action : बेकायदा प्लॉटिंगवर ‘पीएमआरडीए’ची नजर, स्थानिकांकडून तक्रारी; पुरंदर तालुक्यातील १५ गावांत सर्वेक्षण सुरू

PMRDA Launches Survey Against Illegal Plotting in Purandar : पुरंदर विमानतळाजवळील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीमध्ये नागरिकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून पीएमआरडीए (PMRDA) प्रशासनाने पुरंदर तालुक्यातील १५ गावांमधील अवैध प्लॉटिंग रोखण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली असून, अनधिकृत बांधकामांवर लवकरच कडक कारवाई केली जाणार आहे.
PMRDA Launches Survey Against Illegal Plotting in Purandar

PMRDA Launches Survey Against Illegal Plotting in Purandar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पुरंदर तालुक्यातील अवैध प्लॉटिंग रोखण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. नव्या विमानतळाजवळील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत वाढ होत आहे. काही ठिकाणी विनापरवाना प्लॉटिंग सुरु असल्याच्या तक्रारी आल्याने नागरिकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून ‘पीएमआरडीए’ने पावले उचलली आहेत.

Loading content, please wait...
pune
PMRDA
Development
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com