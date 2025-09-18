पिंपरी-चिंचवड

PMRDA News : पीएमआरडीए रिंगरोडसाठी भूसंपादन प्रक्रियेचा आढावा, आयुक्तांचे तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश

Ring Road Project : पीएमआरडीएच्या रिंगरोड प्रकल्पासाठी भू-संपादन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश आयुक्त डॉ. म्हसे यांनी दिले आहेत.
PMRDA News

PMRDA News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) रिंगरोड प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यासाठी जमीन मोजणी आणि भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवावेत, असे निर्देश आयुक्‍त डॉ. योगेश म्‍हसे यांनी दिले आहेत.

