Talegaon Station News : न्यायालयाच्या आदेशानंतर पीएमआरडीएची अतिक्रमण विरोधी कारवाई स्थगित

तळेगाव स्टेशन - मावळ तालुक्यातील तळेगाव एमआयडीसी लगतच्या मंगरुळ-कदमवाडी परिसरातील काही खाजगी कंपन्यांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याच्या हेतूने सोमवारी (ता. ०८) सकाळी आलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या पथकाला परत जावे लागले..पीएमआरडीएच्या नियोजित कारवाईविरोधात स्थानिक आणि कामगारांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे आणि कंपनी व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर कोर्टाच्या आदेशामुळे कारवाई स्थगित करण्यात आली..सोमवारी (ता. ०८) सकाळी पीएमआरडीएचे पथक साधनसामुग्रीसह मंगरुळ-कदमवाडी परिसरातील काही कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी आले. याची माहिती मिळताच मावळ पंचायत समितीचे माजी उपसभापती शांताराम कदम, उद्योजक रणजित काकडे आदींसह परिसरातील ३ कंपन्यांमधील शेकडो कामगार आणि स्थानिक मंडळी या कारवाई विरोधात रस्त्यावर उतरली..आमदार सुनील शेळके यांनी पीएमआरडीए प्रशासनाला लिहिलेले पत्र आणि कंपन्यांना का त्रास देता? असा जाब विचारणारे फलक हाती धरत स्थानिक गावकरी आणि कामगारांनी निषेधाच्या घोषणा देत कारवाईला तीव्र विरोध केला.एकीकडे उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करणारे सरकारमधील काही लोक स्थानापन्न झालेल्या उद्योगांना अशा प्रकारे त्रास देत असेल तर कसा विकास साधणार? असा सवाल करीत राजकीय पुढाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालणारे पीएमआरडीए प्रशासन सुडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोपही स्थानिक गावकरी आणि कामगारांनी केला..एवढा विरोध होऊनही महावितरणचे कर्मचारी वीज कनेक्शन तोडण्यासाठी आले होते.पीएमआरडीए प्रशासन रस्ता बंद करण्याच्या तयारीत होते. अचानक दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने कारवाईस स्थगिती दिल्याबाबत कंपन्यांचे वकील अँड. धनंजय काटे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवरुन माहिती दिल्याने अखेर कारवाई थांबविण्यात आली. यासंदर्भात पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ न शकल्याने प्रतीक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही..तळेगाव एमआयडीसीत होऊ घातलेलया एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय वाहन उत्पादक कंपनी आणि त्यांच्या पुरवठादारांमुळे मावळात एकूण २० हजार रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट्य आहे. स्थानिकांना अनेक रोजगाराच्या संधी यामुळे उपलब्ध झाल्या आहेत. कंपन्यांच्या विरोधात कुणीही स्थानिक रहिवाशांनी तक्रार केलेली नाही. चर्चा करुन मार्ग काढण्याऐवजी राजकीय सूडबुद्धीतून कंपन्यांवर कारवाई होत असेल तर त्याचा आम्ही निषेध करतो.- शांताराम कदम (माजी उपसभापती पं.स.मावळ).एकीकडे गुंतवणूक आणण्यासाठी परदेशी जायचे व दुसरीकडे आलेल्या गुंतवणूकदारांना हेतुपुरस्पर त्रास द्यायचा असे धोरण अवलंबिलेल्या स्थानिक राजकीय पुढाऱ्याचे वरिष्ठांनी कान ओढणे गरजेचे आहे. पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे यांनीही उद्योगांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सकरात्मकता दाखवावी, जेणेकरुन उद्योगांना पूरक असलेल्या मावळचे नाव बदनाम होणार नाही. स्थानिकांच्या सहकार्यामुळे कारवाईस स्थगिती मिळाल्याने सर्व गावकरी कामगार आणि गुंतवणूकदारांचे आभार.- रणजित काकडे (स्थानिक उद्योजक).काही स्थानिक दलालांनी आपला कार्यभाग साधण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची दिशाभूल केल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर पीएमआरडीएकडून कारवाई क्रमप्राप्त आहे. राज्याच्या उद्योगस्नेही धोरणाला अनुसरुन अशा बांधकामांची शहानिशा करुन त्यांचे नियमीतकरण करुन घेण्याकामी मी आग्रही आणि प्रयत्नशील आहे.- सुनिल शेळके (आमदार-मावळ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.