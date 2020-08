पिंपरीत बाप्पा आगमनाची 'अशी' तयारी सुरू

पिंपरी : दापोडीतील तरुणी शिवानी कोष्टी यावर्षी "चंद्र' या थीमवर घरगुती गणपतीची सजावट करणार आहे. यासाठी तिने बाजारपेठेतून हजारो रुपयांचे केवळ सजावटीचे साहित्य खरेदी केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा सार्वजनिक मंडळाचे देखावे पाहायला मिळणार नसल्याने किमान घरगुती गणपती सजावट मोठ्या उत्साहात करणार असल्याचे तिने सांगितले. अशाचप्रकारे हजारो नागरिकांनी गणरायाच्या सजावटीसाठी बाजारपेठेत खरेदी गर्दी केली आहे. लाडक्‍या बाप्पाचे आगमन चार दिवसांवर येऊन ठेपल्याने पिंपरीतील बाजारपेठ सजली असून सजावटीचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी गर्दी होऊ लागली आहे. बाप्पाचा उत्सव शनिवारपासून सुरू होत आहे. नानाविध प्रकारच्या वैविध्यपूर्ण सजावटीच्या वस्तूंनी बाजारपेठ सजली आहे. परिणामी अवघी बाजारपेठही गणेशमय झाली असून घरोघरी प्रतिष्ठापना करण्यात येत असल्याने या उत्सवाची तयारी सुरूच आहे. बाप्पांना सजविण्यासाठी बाप्पांचा फेटा, उपरणे, मुकुट, रंगीत खडे, क्रिस्टल्सने बनविलेले दागिनेही ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. तसेच विविध आकारांतील फुले, विविध झाडे, कागदी आणि कापडी हार, तोरणही उपलब्ध आहेत. लॉकडाउनमुळे 40 टक्के वस्तू महागल्याने खरेदीवर काहीअंशी परिणामी झाल्याचे दिसून आले. मात्र यावर्षी विक्रेत्यांनी "चायनामेड' वस्तूंवर बहिष्कार टाकला असून स्वदेशी साहित्याला प्राधान्य दिल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. रोषणाईवर भर

घरगुती गणेशोत्सव साजरा करताना अत्यंत सोप्या पद्धतीने सजावट करण्यावर भर असतो. त्यामुळे पिंपरीतील बाजारात विद्युत साहित्य उपलब्ध आहे, त्यात प्लॅस्टिकच्या फुलांच्या माळा, मोत्यांचे हार, पर्यावरणपूरक कागदी मखर, छोट्या दिव्यांच्या माळा, फुले, हिटलॉन शीट, क्रिस्टल माळा, विद्युत माळा दाखल झाल्या आहेत. रोषणाईचे साहित्य खरेदीसही गर्दी झाली होती.

