PCMC News : महापालिकेत नगरसेविकांच्या पतींची अति लुडबूड; अधिकाऱ्यांना दमबाजी, मनमानी कारभार

पिंपरी - स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण आहे. त्याचा गवगवा करत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसह नगरपंचायती, नगरपरिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुका लढवून राज्य व केंद्रात भारतीय जनता पक्षाने बहुतांश ठिकाणी सत्ता स्थापन केली. विविध समित्यांचे सदस्यपदासह अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर, उपमहापौर पदे महिलांना दिली आहेत..एकीकडे सुनेत्रा पवार यांना राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री केल्याची जाहिरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे समर्थक करत आहेत. मात्र, त्यांच्याच पक्षाच्या हाती सत्ता असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेत बहुतांश महिला पदाधिकाऱ्यांचे पतीच कारभार पाहत आहेत. समित्यांच्या पूर्वनियोजित बैठकांसह निर्णय व प्रशासकीय कामकाजात लुडबूड करत आहेत. त्यामुळे नगरसेविका केवळ नामधारी असल्याचे चित्र आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पन्नास टक्के आरक्षणानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेत १२८ पैकी ६४ महिला निवडून आल्या आहेत. त्यांतील चार महिलांना विविध पदे मिळाली आहेत. शिवाय, विषय समित्यांवर सदस्यत्वही मिळाले आहे. मात्र, त्यांच्यातील काहींसह बहुतांश नगरसेविकांचे पतीच कारभारात थेट हस्तक्षेप करत आहेत. 'आपणच नगरसेवक असल्याच्या अविर्भावात' आदेश देत आहेत. त्यामुळे महिलांना आरक्षण देऊन उपयोग काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. विशेष म्हणजे, यावर अधिकारीही मूग गिळून गप्प आहेत..'सकाळ' नावे प्रसिद्ध करणारकोणतीही समिती असो वा नगरसेविकांशी संबंधित काम करताना त्यांच्या पतींचाच अधिक हस्तक्षेप होत आहे. यामध्ये नव्याने निवडून आलेल्या काही नगरसेविकांसह काही माजी नगरसेवकांचाही समावेश आहे. कारण, महिलांसाठी प्रभागातील जागा आरक्षित झाल्यामुळे 'माजीं'नी स्वतःऐवजी पत्नी, आई, बहीण, वहिनी आदींना पुढे करून निवडणूक लढवली होती. आता ६४ महिला निवडून आल्या असून चार-पाच नगरसेविकांव्यतिरिक्त सर्वांचेच पती 'कारभारी' झाले आहेत. त्यांची नावे 'सकाळ'मधून प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. दरम्यान, या संदर्भातील वृत्तमालिका प्रसिद्ध करण्याचा 'सकाळ'चा मानस आहे..काही उदाहरणे...गेल्या स्थायी समितीच्या पूर्व बैठकीत एका नगरसेविकेच्या पतीने ठेकेदारांवरून वाद घातलाएका पुतळ्याच्या परिसरातील कामकाजाच्या निविदेबाबतच्या वादातही एकाचा सहभागस्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत अनेकांची उपस्थितीमहापालिका भवनातील सर्वच कक्षांमध्ये सर्रास वावर, अधिकाऱ्यांशी वादसमाजमाध्यमांवर रील्ससह अनेक ठिकाणी पतींची चमकोगिरी, सोशल मीडिया व जनसंपर्कही त्यांचाचफिल्डवर, क्षेत्रीय कार्यालय पातळीवर पतींचाच हस्तक्षेपएका विषय समिती पदाधिकारी महिलेच्या पतीची ठेकेदारासह अधिकाऱ्यांना टक्केवारीसाठी दमबाजी, महापालिकेत दररोज हजेरी लावून कामकाजातही हस्तक्षेप .महिलांचे ५० टक्के आरक्षणअधिकार पदे आणि समित्यापतींचा थेट हस्तक्षेपप्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मौनकायदा काय सांगतो?महिलांचे स्थानिक पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेतील प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि 'महिला राज' सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अर्थात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये महिलांना सुरुवातीस ३३ टक्के आरक्षण होते. ते आता ५० टक्के आरक्षण लागू आहे. त्यानुसार निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात. शिवाय, सरपंच किंवा महापौर पदांवरही ५० टक्के आरक्षण असते. सुरुवातीला ३३ टक्के असलेले आरक्षण आता ५० टक्के झाले आहे. आता तर लोकसभा आणि विधानसभेतही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतचे 'नारीशक्ती वंदन अधिनियम २०२३' विधेयक केंद्र सरकारने मंजूर केले आहे..शासनाचा आदेश म्हणतो...महिलांच्या कामात पती किंवा नातेवाइकांना ढवळाढवळ करता येणार नाहीमहिला सदस्याच्या पती किंवा नातेवाइकांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराअशीही वस्तुस्थितीमहिलांच्या कामकाजाबाबत शासनाचा स्पष्ट आदेश असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून काही अधिकारीही नगरसेविकांच्या पतींना महत्त्व देतात. त्यांच्याच संपर्कात राहून किंवा त्यांनाच संपर्कात ठेवून नियम आणि धोरणाला फाटा देतात.आरक्षणाच्या उद्देशाला हरताळमहिलांना आरक्षण परिणामाबद्दल २००३ च्या अभ्यासात असे म्हटले होते की, ''निवडून आलेल्या महिलाच महिलांच्या समस्या अधिक समजू शकतात.'' मात्र, हे समजणे दूरच राहिले असून महिलांचे पतीच निर्णय प्रक्रियेत अधिक हस्तक्षेप करताना दिसत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यालाच हरताळ फासल्याचे चित्र आहे.