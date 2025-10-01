पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : सार्वजनिक स्वच्छतागृह नव्हे; दुर्गंधीचे केंद्र, रावेत, आकुर्डी, निगडीमधील चित्र; स्वच्छ भारत अभियानावर प्रश्नचिन्ह

Pimpri Public Toilets : पिंपरी-रावेत परिसरातील सार्वजनिक शौचालये व कचऱ्यामुळे नागरिक त्रस्त, महिलांवर आणि वृद्धांवर विशेष परिणाम होत आहे. पिंपरी-रावेत परिसरातील सार्वजनिक शौचालये व कचऱ्यामुळे नागरिक त्रस्त, महिलांवर आणि वृद्धांवर विशेष परिणाम होत आहे.
Pimpri Public Toilets

Pimpri Public Toilets

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : रावेत, आकुर्डी, प्राधिकरण आणि निगडी परिसरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे दुर्गंधीची केंद्रे बनली आहे. अस्वच्छता, कचऱ्याचे ढिगारे आणि जीर्णावस्थेतील स्वच्छतागृहांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानाच्या उद्दिष्टांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

Pimpri Chinchwad
Development
toilets
Public toilets for women

