Pune Lonavala Railway Route : पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसऱ्या, चौथ्या मार्गिकांना गती; खासदार श्रीरंग बारणे यांचा पाठपुरावा

पुणे-लोणावळा लोहमार्गाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ५,१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - पुणे-लोणावळा लोहमार्गाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ५,१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कामाला आता गती मिळेल. यासाठी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी पाठपुरावा केला होता.

