Pune Metro: पुणे मेट्रो लाइन ३ च्या उद्घाटनाचा मार्ग मोकळा; माण ते बालेवाडी पहिला टप्पा पूर्ण, पीएमओला अहवाल, कधी हाेणार सुरु?

पिंपरी: माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो लाइन ३ प्रकल्पातील माण ते बालेवाडी या १३ किलोमीटर अंतराच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. या मार्गिकेच्या अनुषंगाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) तातडीचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण झाले असून उद्घाटनाची तारीख केव्हा जाहीर होणार, याची प्रतीक्षा आहे..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या २३.२० किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पातील माण (मेट्रो स्टेशन क्र. १) ते आर. के. लक्ष्मण म्युझियम, बालेवाडी (मेट्रो स्टेशन क्र. १२) या पहिल्या टप्प्याचे काम आता पूर्ण झाले. रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी (सीएमआरएस) मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यास २३ जुलैला मंजुरी दिली. त्यानंतर मेट्रो १० ते १५ दिवसांत सुरू होणे अपेक्षित होते..पीएमआरडीए व सवलतधारक कंपनी मे. पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल कंपनी यांनी सर्व सोपस्कार पूर्ण केले. या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला विशेष पत्र पाठवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोयीनुसार वेळ निश्चित करून उद्घाटनाची विनंती केली होती. याची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून प्रशासकीय अभिप्राय मागवला होता. सामान्य प्रशासन विभागाने सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया पूर्ण केली..या प्रकल्पाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पंतप्रधान कार्यालयाला सविस्तर अहवाल पाठवला आहे. शिवाजीनगर मार्गाच्या दिशेने काही स्थानके सुरू व्हावीत म्हणून कामाची गती वाढवली आहे.- डॉ. अभिजित चौधरी, आयुक्त, पीएमआरडीए.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...आणखी चार स्थानके कार्यकक्षेत?शिवाजीनगर मार्गाकडील आणखी चार स्थानके कार्यकक्षेत घेण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्या दृष्टीने ‘पीएमआरडीए’ने कामाची गती वाढविण्याच्या सूचना दिल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.