पिंपरी-चिंचवड

Pune Metro: पुणे मेट्रो लाइन ३ च्या उद्घाटनाचा मार्ग मोकळा; माण ते बालेवाडी पहिला टप्पा पूर्ण, पीएमओला अहवाल, कधी हाेणार सुरु?

Pune Metro Line 3 Maan Balewadi Route Ready When Will It Start: माण–बालेवाडी १३ किमी मेट्रो मार्ग पूर्ण; सीएमआरएसची परवानगी मिळूनही उद्घाटनासाठी पीएमओच्या हिरव्या कंदिलाचीच प्रतीक्षा
Maan to Balewadi Pune Metro Line 3 First Phase Ready PMO Report Submitted When Will Metro Services Begin

Maan to Balewadi Pune Metro Line 3 First Phase Ready PMO Report Submitted When Will Metro Services Begin

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो लाइन ३ प्रकल्पातील माण ते बालेवाडी या १३ किलोमीटर अंतराच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. या मार्गिकेच्या अनुषंगाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) तातडीचा अहवाल सादर केला. त्‍यामुळे प्रशासकीय सोपस्‍कार पूर्ण झाले असून उद्‍घाटनाची तारीख केव्हा जाहीर होणार, याची प्रतीक्षा आहे.

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