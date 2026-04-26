Pune PMPML: चालकांची बेफिकिरी केव्हा थांबणार?, प्रवासी नसूनही थांब्यावर, पुण्यातील पीएमपी आगारात बस कित्येक मिनिटे सुरूच..

पिंपरी: डेक्कन जिमखाना स्थानकावर उभी असलेली पीएमपी बस माथेफिरूने पळवून नेल्यानंतर पोलिसांच्या प्रसंगावधानामुळे अनर्थ टळला, तरी यामुळे चालक आणि एकूणच पीएमपी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावरून संताप व्यक्त होत आहे. चालक बस कित्येक मिनिटे अकारण सुरू ठेवून सीएनजीची नासाडी करतात. त्यांची बेफिकिरी केव्हा थांबणार, याशिवाय एकूणच प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत पीएमपी प्रशासन केव्हा जागे होणार, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..पीएमपी बसच्या प्रत्येक फेरीदरम्यान २५ ते तब्बल ४५ मिनिटांचा ब्रेक घेतला जातो. शेवटचा थांबा, स्थानक किंवा आगारात बस उभी करून चालक-वाहक अल्पोपहार, भोजनासाठी बाहेर जातात. सीएनजी तसेच डिझेलवरील बस एकदा बंद केली की पुन्हा सुरु होत नाही, त्यामुळे सुरूच ठेवावी लागते, असे अनेक चालकांचे म्हणणे आहे..पीएमपीच्या सीएनजीवरील खर्चात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सध्या महिन्याला सुमारे २० कोटी, तर वर्षाला २२८ कोटी रुपयांच्या घरात हा आकडा आहे. संचलन तूट वाढत असल्याने पीएमपीने अलिकडेच तिकीट दरवाढ केली. अशावेळी प्रवासी नसताना चालक बस सुरु ठेवत असल्याने नुकसान वाढत आहे..आधीचे प्रकार२०१५ मध्ये मार्केट यार्ड येथून रात्री पावणेदोनच्या सुमारास चोरीला गेलेली पीएमपी बस नाशिकजवळील शिंदे गावात आढळलीजून २०२३ मध्ये बस पूलगेट आगाराऐवजी लावता सारसबाग परिसरात लावण्यात आली, चावी असल्याने चोरट्याने बस पळविली, ती मार्केट यार्ड परिसरात सोडून चोरटा पसारफेब्रुवारी २०१९ मध्ये चालक दिगंबर खोत शिवाजीनगरहून फेरी पूर्ण करून आल्यावर बस चालू ठेवून जेवणासाठी निघून गेले, रस्ता उताराचा असल्याने बस आपोआप पुढे गेली आणि मोटारीला धडकली.बस शेवटच्या थांब्यावर पोचल्यावर त्या बंद करून लॉक केल्या पाहिजेत. पण, पीएमपीएमएलमध्ये ही व्यवस्था दिसत नाही. यापूर्वी सुद्धा इतके प्रकार घडूनही प्रशासनाला जाग नसेल तर ते पुणेकरांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. कामात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हायला पाहिजे.- संजय शितोळे, मानद सचिव,.सजग नागरिक मंचबस सुरू ठेवणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. तरीही काहीजण प्रशासनाचा आदेश डावलून बस सुरूच ठेवत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यांच्यावर आता कडक कारवाई केली जाणार आहे.- यशवंत हिंगे, मुख्य वाहतूक व्यवस्थापक.