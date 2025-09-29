पिंपरी-चिंचवड

Pune News : ओढे-नाल्यांतील अडथळ्यांकडे काणाडोळा; पूरस्थिती पाहणी अहवालातील निष्कर्षांची दखल घेण्याबाबत महापालिकेची उदासीनता

Pune Floods : पुण्यात ओढे-नाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह वळविल्यामुळे आणि बंद केल्यामुळे अनेक भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.
पांडुरंग सरोदे -सकाळ वृत्तसेवा
पांडुरंग सरोदे

पुणे : शहरातील ओढे-नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह वळविल्याने, ते बंदिस्त केल्याने किंवा बंद केल्यामुळे सोसायट्या, घरे व मुख्य रस्ते पाण्याखाली जाण्याचा प्रकार दोन वर्षांपासून सुरू आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीप्रमाणेच महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्येही असे प्रकार सर्वाधिक आहेत. संबंधित ठिकाणी बांधकाम परवानग्या देताना ओढे-नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहाकडे दुर्लक्ष केले आहे. दुसरीकडे सिंहगड रस्ता पूरस्थितीनंतरच्या पाहणी अहवालामध्ये नाल्यांच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकूनही महापालिका प्रशासन मात्र उदासीन राहिले आहे.

