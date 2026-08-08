Pimpri News : पुणे-लोणावळा मार्गावरील रेल्वे फाटके होणार बंद; सात ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्याबाबतचा मध्य रेल्वे प्रशासनाचा निर्णय

पिंपरी - रेल्वेगाड्यांचा सरासरी वेग वाढविणे, तसेच रूळ ओलांडताना होणारे अपघात रोखण्यासाठी पुणे-लोणावळा मार्गावरील सात रेल्वे फाटके बंद करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. तेथे रेल्वे उड्डाणपूल उभारण्यात येतील.मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागातील हा मार्ग अतिशय व्यस्त आहे. या मार्गावर रोज सुमारे १५८ गाड्या धावतात. त्यामध्ये लोकल, एक्स्प्रेसबरोबरच वंदे भारत गाड्यांचाही समावेश आहे. त्यातून सुमारे दोन लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडणारा पुणे विभाग महत्त्वाचा विभाग आहे. मुंबईहून सुटणाऱ्या आणि मुंबईला जाणाऱ्या बहुतांश एक्स्प्रेस या मार्गावरून धावतात..याच मार्गावरून पुणे-लोणावळा लोकल आणि मालगाड्याही जातात. मार्गावरील गाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशावेळी रेल्वे प्रशासनाने सुरक्षितता वाढवण्यासाठी, गाड्यांचा वेग वाढवण्यासाठी आणि मानवरहित किंवा रहदारीच्या लेव्हल क्रॉसिंगवरील अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे फाटके बंद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी भुयारी मार्ग किंवा उड्डाणपूल बांधण्यात येतील.या मार्गावर एकूण नऊ ठिकाणी रेल्वे फाटके आहेत. त्यापैकी सात ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्यास मंजुरीही मिळाली. इतर दोन ठिकाणची रेल्वे फाटके काढण्याचे प्रस्तावित आहे..नागरिकांचे खासदारांना साकडेकासारवाडी येथील रेल्वे फाटक कायमस्वरूपी बंद करण्यास स्थानिकांनी विरोध केला आहे. त्यासाठी काही नागरिकांनी तेथे आंदोलनही केले होते. ही मागणी काही नागरिकांनी तसेच नगरसेविका मनिषा लांडे यांनी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याकडे केली आहे..ही रेल्वे फाटके बंद होणारमळवली स्टेशनजवळ (३६ए)कामशेत ते मळवली (३८ए),कामशेत ते वडगाव दरम्यान (४३ए आणि ४५ए)वडगाव स्टेशन जवळ (४९ए)शेलारवाडी स्टेशनजवळ (५२ए)पिंपरी ते दापोडी (६१ए) .पुणे-लोणावळा मार्गअंतर - ६४.४ किलोमीटरस्थानके - १७मार्गावर धावणाऱ्या रेल्वे - १५८एकूण रेल्वे फाटके - ९बंद होणारी रेल्वे फाटके - ७प्रस्तावित - २ .रेल्वे गेट बंद करण्याचे प्रस्तावितदापोडी ते खडकी दरम्यान (६२ए, ६२एए)अपघात रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने पुणे-लोणावळा मार्गावरील सात रेल्वे गेट बंद करण्याचे नियोजन केले आहे. त्याठिकाणी उड्डाणपूल किंवा भूयारी मार्ग उभारण्यात येणार आहे.- हेमंतकुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे, पुणे विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.