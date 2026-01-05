पिंपरी-चिंचवड

Pune Rain : पुणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पाऊस

pune rain

pune rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड शहर, मावळ तालुक्यासह जिल्ह्यात ठिकठिकाणी रविवारी (ता. ४) सायंकाळी सहाच्या सुमारास रिमझिम पाऊस झाला. अचानक आलेल्या पावसामुळे वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांची तारांबळ उडाली.

पावसामुळे वातावरणातील गारवा वाढला. त्यामुळे धुळीमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना थोडा वेळ तरी दिलासा मिळाला.

pune
rain
Weather
Pimpri Chinchwad

