लोणावळा : कोरोना योद्ध्यांना राख्या बांधून रक्षाबंधन सण साजरा

लोणावळा (पुणे) : देशभरात रक्षाबंधन सण साजरा होत असताना लोणावळा शहर भाजप महिला मोर्चाच्या वतीने कोविड आपत्तीमध्ये आपला जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांना राख्या बांधत रक्षाबंधन सण साजरा केला. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव, उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी, नगरसेविका मंदा सोनवणे, भाजपचे शहराध्यक्ष रामविलास खंडेलवाल, महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष योगिता कोकरे, ज्येष्ठ नेते अरविंद कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. येथील कोविड केअर सेंटरमध्ये काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, हाऊस किपींग कर्मचारी, पोलिस कर्मचाऱ्यांसह नर्सेसचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी महिला पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. यावेळी नगराध्यक्षा जाधव म्हणाल्या, की लोणावळा सुरक्षित राखण्यासाठी आज सर्व जण आपले योगदान देत आहेत. त्यांचा सन्मान राखणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखत स्वत:सह इतरांचाही बचाव करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. रोटरीतर्फे जवानांसाठी राख्या रोटरी क्लब ऑफ लोणावळा यांच्यामार्फत जवानांना राख्या पाठविण्यात येत कृतज्ञता व्यक्त केली. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष सैन्यात शत्रूशी लढताना युद्धात अपंगत्व आलेल्या खडकी येथील सैनिक अपंग सैनिक पुनर्वसन केंद्र येथे सैनिक बांधवांना राख्या बांधत मनोबल वाढविण्यात आले. रोटरीचे अध्यक्ष राजेश गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. रोटरीच्या कुटुंबातील महिलांनी या राख्या बनविल्या.

Web Title: rakshabandhan celebrated by tying rakhi to corona warriors at lonavala