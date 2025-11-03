पिंपरी-चिंचवड

Ravet Encroachment : रावेत परिसरात अतिक्रमणांचा विळखा; वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांचे हाल, लेखी तक्रारी करूनही पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Encroachments Choke Ravet Junctions : रावेत चौक, पंपिंग स्टेशन आणि भोंडवे चौक परिसरात फेरीवाले, अनधिकृत पार्किंग आणि अर्धवट बांधकामामुळे अतिक्रमणाचे प्रमाण वाढले असून, त्यामुळे रोज वाहतूक कोंडी होत असल्याने नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होत असतानाही पालिका प्रशासनाकडून मोठी कारवाई होत नसल्याने नाराजी आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रावेत : रावेत परिसरातील मुख्य चौकांमध्ये रावेत चौक, पंपिंग स्टेशन आणि भोंडवे चौक येथे अतिक्रमणांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना फेरीवाले, बेकायदेशीर पार्किंग आणि अर्धवट उभारलेले बांधकाम यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा तर होत आहेच. पण त्याबरोबर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही गंभीर परिणाम होत आहे.

pune
Parking
Traffic
Ravet

