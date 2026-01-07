पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election : प्रमुख पक्षांपुढे बंडखोरांचे आव्हान! उमेदवारी नाकारल्याने अनेक जण आक्रमक; नेतृत्वाची डोकेदुखी वाढली

पिंपरी महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत तिकीटवाटपाचा निर्णय प्रमुख पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे.
- अमोल शित्रे

पिंपरी - महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत तिकीटवाटपाचा निर्णय प्रमुख पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांकडून अनेक इच्छुकांची तिकिटे कापली गेल्याने त्यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला आहे.

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
election
PCMC

