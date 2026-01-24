पिंपरी-चिंचवड

Republic Day 2026 : कर्तव्यपथ संचलनात पिंपरीचे पाच जण

दिल्ली येथील प्रजासत्ताक दिनाच्या पथसंचलनासाठी राज्यातील एकूण १२७ छात्रांची (कॅडेट) ची झाली निवड.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - दिल्ली येथे प्रजासत्ताक दिनाला होणाऱ्या कर्तव्यपथ संचलनासाठी (आरडी परेड) आकुर्डीतील प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालयातील राष्ट्रीय छात्र सेनेचे (एनसीसी) छात्र मोनिका चौधरी, श्रुती देडे, ओम वाळुंज व विकास मालगोंडा, सांगवीतील बाबुरावजी घोलप महाविद्यालयातील राष्ट्रीय छात्र सेनेचा छात्र अभिमन्यू जाधव यांची निवड झाली आहे.

