Republic Day 2026 : कर्तव्यपथ संचलनात पिंपरीचे पाच जण

पिंपरी - दिल्ली येथे प्रजासत्ताक दिनाला होणाऱ्या कर्तव्यपथ संचलनासाठी (आरडी परेड) आकुर्डीतील प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालयातील राष्ट्रीय छात्र सेनेचे (एनसीसी) छात्र मोनिका चौधरी, श्रुती देडे, ओम वाळुंज व विकास मालगोंडा, सांगवीतील बाबुरावजी घोलप महाविद्यालयातील राष्ट्रीय छात्र सेनेचा छात्र अभिमन्यू जाधव यांची निवड झाली आहे. .दिल्ली येथील प्रजासत्ताक दिनाच्या पथसंचलनासाठी राज्यातील एकूण १२७ छात्रांची (कॅडेट) ची निवड झाली असून त्यामध्ये २ महाराष्ट्र बटालियनच्या १५ छात्रांचा समावेश आहे. तर प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालयातील ४ छात्रांचा समावेश आहे.राज्यामध्ये अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, नागपूर, मुंबई आणि पुणे या एनसीसी युनिटचा समावेश आहे. २ महाराष्ट्र बटालियनचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल फिरदोस दुभाष, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अभय खंडागळे, उपप्राचार्य एच. बी. सोनवणे, एम. बी. राठोड तसेच कार्यालयीन प्रतिनिधी संजय झेंडे यांच्याकडून एनसीसी छात्रांना प्रोत्साहन व मार्गदर्शन मिळाले..अकरा छात्रांची निवडप्रा. मोरे महाविद्यालयामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये एनसीसी युनिट सुरू झाले असून गेल्या ४ वर्षात महाविद्यालयातील एकूण ११ छात्रांची दिल्ली येथे होणाऱ्या पथसंचालनासाठी निवड झालेली आहे. वीणा भोसले हिची युथ एक्सचेंज प्रोग्रॅम अंतर्गत २०२४-२५ सिंगापूर येथे झालेल्या शिबिरासाठी निवड झाली. राज्यातील ती एकमेव विद्यार्थिनी होती. साक्षी वर्मा हिची २०२४-२५ मध्ये बॉम्बे सॅपर्स येथे झालेल्या लष्कराच्या स्थापना दिनाच्या पथसंचलनासाठी निवड झाली..तिने एनसीसी कॅडेट कमांडर म्हणून काम केले. महाविद्यालयातील यावर्षी अभिषेक रसाळ, शिवम गोरडे, महेश जांभळे, राजकिरण टोगरे, श्लोक शिवणखेडे, शार्दूल सूर्यवंशी या सहा एनसीसी छात्रांची सैन्य दलात निवड झालेली आहे, अशी माहिती एनसीसी युनिटचे प्रमुख लेफ्टनंट डॉ. ज्ञानेश्वर चिमटे यांनी दिली..दिल्ली येथील प्रजासत्ताक दिनाच्या पथसंचलनासाठी महाविद्यालयातील चार एनसीसी छात्रांची निवड होणे ही महाविद्यालयाच्या दृष्टीने अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे. महाविद्यालयात ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू असलेल्या शिबिरामध्ये त्यांनी परिश्रम व नियमित सराव केल्याने ही निवड झाली.- डॉ. अभय खंडागळे, प्राचार्य, प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय, आकुर्डी.