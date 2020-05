लॉकडाउनमध्येही मोशी 'आरटीओ'ला कोटींचा महसूल

पिंपरी : कोरोनामुळे राज्यात लॉकडाउन असतानाही गेल्या दहा दिवसात 630 नवीन वाहनांची नोंदणी मोशी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात झाली आहे. परिणामी या विभागाला सव्वातीन कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. मात्र, दरवर्षीचे महसूल वसुली उद्दिष्टपूर्ती दूरच राहणार असल्याची चिन्हे आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पिंपरी चिंचवड शहरातील मोशी आरटीओ विभागाची दर महिन्याला 50 ते 55 कोटीची कमाई होते. पण यंदा कोरोनामुळे या विभागाला मोठा फटका बसला आहे. वाहन ही गरजेची वस्तू झाली असून, अनेक जण मुहूर्तावर वाहन खरेदी करतात. मात्र, यावर्षी लॉकडाउनमुळे वाहन नोंदणीकरिताचे गुढीपाडवा आणि अक्षय तृतीया हे मुहूर्त हुकले. 25 मार्चपासून लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर आरटीओतील विविध कामकाजही ठप्पच झाले. 14 एप्रिलपर्यंत असलेली टाळेबंदी नंतर शिथिल होईल, असे वाटत होते. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा परंतु, तसे न झाल्याने एप्रिल महिना पूर्णपणे लॉकडाउनमध्ये गेल्याने शून्य उत्पन्न मिळाले. सरकारने नियमावलीत बदल केल्यामुळे 18 मेपासून 5 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर परिवहन विभागाने काम सुरु केले आहे. त्यांनी ऑनलाईन वाहन नोंदणी प्रक्रियेला सुरूवात केली. या दहा दिवसात एकूण 630 नवीन वाहनांची नोंद होताच दोन कोटी 86 लाख 63 हजार 281, तर इतर करातून एक कोटी रुपये, अशी 3 कोटी 25 लाख रुपयांचा महसुल प्राप्त केल्याची माहिती उपप्रादेशिक अधिकारी विनोद सगरे यांनी दिली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा गेल्या वर्षींच उद्दिष्ट... गेल्या आर्थिक वर्ष 2019-20मध्ये 655 कोटी रुपये उद्दिष्ट होते. तेव्हा 585 कोटी रुपयांचा महसूल वसूल केला होता.

अशी झाली नवीन वाहनांची नोंदणी (18 ते 27 मे 2020 कालावधी ) दुचाकी : 338

चारचाकी : 286

मोटार कॅब : 1

ट्रॅक्टर : 5

एकूण नोंदणी : 630

Web Title: Revenue of crores to Moshi RTO in lockdown