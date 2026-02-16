पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Water Shortage : तापमान अन् पाण्याच्या मागणीतही वाढ; शहरातील स्थिती पाहता पाणी जपून वापरण्याची आवश्यकता

गेल्या काही दिवसांपासून शहर परिसरात किमान व कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. सकाळपासूनच उन्हाची तीव्रता जाणवत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - गेल्या काही दिवसांपासून शहर परिसरात किमान व कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. सकाळपासूनच उन्हाची तीव्रता जाणवत आहे. परिणामी, पाण्याची मागणी वाढली असून काही सोसायट्यांमध्ये टँकरच्या फेऱ्या वाढल्या आहेत. जलशुद्धीकरण केंद्रांपासून लांबच्या व उंचावरील भागात कमी दाबाने व अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. पाणी साठवण्यासाठी नागरिकांना ड्रम व टाक्यांची व्यवस्था करावी लागत आहे.

Pimpri Chinchwad
Temperature
drinking water crisis
Water Conservation

