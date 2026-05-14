Aaple Sarkar : दाखला फक्त ६९ रुपयांचा, वसुली ६०० रुपये! कागदपत्रे मिळविण्यासाठी सुविधा केंद्रांवर नागरिकांची लूट; नियंत्रण कोणाचे?

- अविनाश ढगेपिंपरी - शहरातील 'आपले सरकार' आणि नागरी सुविधा केंद्रांवर शासकीय दाखल्यांसाठी नागरिकांची आर्थिक लूट सुरू आहे. ६९ रुपयांच्या दाखल्यासाठी ५०० ते ६०० रुपये उकळले जात असून, प्रशासकीय नियंत्रणाच्या अभावामुळे केंद्र चालकांचे फावले आहे, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे..शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेमुळे सध्या उत्पन्न, जात आणि अधिवास प्रमाणपत्रांसाठी केंद्रांवर गर्दी आहे. शासनाने दर निश्चित करूनही पिंपरी चिंचवडमधील २०० महा-ई-सेवा केंद्रांमध्ये मनमानी वसुली सुरू असल्याच्या अर्जदारांच्या तक्रारी आहेत. अनेक केंद्रांवर शुल्काचे फलक गायब असून, जादा पैसे घेऊनही अधिकृत पोचपावती दिली जात नसल्याचे समोर आले आहे..मुदत संपण्याच्या भीतीने विद्यार्थी व पालक निमूटपणे जादा पैसे देत आहेत. शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम घेतल्यास, संबंधित केंद्र चालकावर दंडात्मक कारवाई किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. जास्तीचे पैसे आकारल्यास तहसील कार्यालयात तक्रार केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकतो. पण, तक्रार कोणाकडे करायची असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे..निकाल जाहीर झाले असून प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. तसेच विविध अभ्यास क्रमांसाठी प्रवेशपूर्व परिक्षेसाठी अर्ज, म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. यासाठी राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आणि तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र असे विविध प्रमाणपत्रे काढावी लागत आहेत.काही ठिकाणी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत जवळ आल्यामुळे विद्यार्थी आणि नागरिकांची प्रमाणपत्र काढण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी नागरिक महा-ई-सेवा केंद्र किंवा सेतू केंद्रात धाव घेत आहे. शासनाने दाखल्यांसाठी दर निश्चित केले असून त्या दरातच महा-ई-सेवा केंद्र व नागरी सुविधा केंद्र चालकांनी दाखले देणे बंधनकारक आहे. मात्र केंद्र चालकांकडून मनमानी पद्धतीने दर आकारले जात आहेत..महा-ई-सेवा केंद्रात उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी गेलो असता त्यांनी ५०० रुपये मागितले. शासकीय दर आणि महा-ई-सेवा केंद्र चालकांच्या दरात मोठी तफावत आहे. नागरिकांची खुलेआम लूट सुरू आहे.- मनीष काळजे, अर्जदारनागरिकांनी शासनाने निश्चित केलेले दरच द्यावेत. महा-ई-सेवा केंद्रचालक जास्तीचे पैसे घेत असतील नागरिकांनी पुढे येऊन तक्रार करावी.- जयराज देशमुख, तहसीलदार, हवेली.