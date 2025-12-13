पिंपरी-चिंचवड

Sakal Premier League : पिंपरीमध्ये ‘सकाळ प्रीमियर लीग’चा थरार; विजेत्या संघाला दीड लाखाचे पारितोषिक

सकाळ माध्यम समूह आणि पिंपरी चिंचवड क्रिकेट असोसिएशन यांच्या मान्यतेने पिंपरी येथे प्रथमच क्रिसाला ग्रुप प्रस्तुत ‘सकाळ प्रीमियर लीग’च्या क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - सकाळ माध्यम समूह आणि पिंपरी चिंचवड क्रिकेट असोसिएशन यांच्या मान्यतेने पिंपरी येथे प्रथमच क्रिसाला ग्रुप प्रस्तुत ‘सकाळ प्रीमियर लीग’च्या क्रिकेट स्पर्धा १६ ते २१ डिसेंबरपर्यंत दिवस-रात्र पद्धतीने रंगणार आहे. विजेत्या संघाला करंडक आणि दीड लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे.

