पिंपरीत सलून, ब्युटी पार्लर केव्हा होणार सुरू पाहा...

पिंपरी : शहरातील केशकर्तनालय, सलून आणि ब्युटी पार्लर हे काही अटी-शर्तीवर सुरू करण्यास महापालिकेने अखेर परवानगी दिली आहे. त्यामुळे रविवारपासून (ता. २४) सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ही दुकाने खुली राहणार आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महापालिकेकडून लॉकडाउन ४.० मध्ये शिथिलता देण्यात आली असून, अनेक व्यवसाय पूर्वीप्रमाणे सुरू करण्यास मुभा दिली आहे. मात्र, केशकर्तनालय, सलून आणि ब्युटी पार्लर कधी सुरू होणार, याबद्दल या व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम होता. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आवश्यक ते निर्बंध घालून हे व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा अशा आहेत अटी व शर्ती : १) शहरामध्ये केशकर्तनालयाचा / ब्युटी पार्लर/ सलून व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांना महानगरपालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून व्यवसाय सुरू करण्याकामी परवानगी घेतलेल्या व त्याचे नियमानुसार दरवर्षी नूतनीकरण केलेल्यांना व्यवसाय सुरू करता येईल. २) सदर परवाना वितरित करण्याचे व नूतनीकरणाचे कामकाज हे क्षेत्रीय कार्यालयांचे स्तरावर सहाय्यक आरोग्याधिकारी यांचे मार्फत करण्यात येईल. ३) नव्याने केशकर्तनालये/ ब्युटी पार्लर/ सलून सुरू करण्यापूर्वी सोबत संलग्न करण्यात आलेल्या मानक कार्यप्रणालीनुसार नव्याने परवानगी देणेत येईल. ४) महापालिकेचा परवाना नसलेल्या अथवा परवाना नूतनीकरण न केलेल्या व्यावसायिकांना व्यवसाय सुरू करता येणार नाही. अशी आहे सलून, केशकर्तनालय, ब्यूटी पार्लरसाठी मानक प्रणाली : - अधिकृत बांधकाम परवानगी असलेल्या इमारतीमधील केशकर्तनालय प्रथमतः सुरू होणार - तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात आलेल्या संरचनेतील व्यवसाय सुरू करता येणार नाही.



- पुरेसा सुर्यप्रकाश व मुबलक प्रमाणात पाणी व्यवस्था उपलब्ध असलेले केशाकर्तनालय / ब्युटी पार्लर / सलून यांनाच सुरू करता येईल. - दुकानामध्ये असलेल्या दोन खुर्च्यांमध्ये किमान १ मिटरचे अंतर ठेवणे बंधनकारक राहील. तथापि, ज्या ठिकाणी ३ खुर्च्या आहेत, त्याठिकाणी एका वेळी १ ग्राहक, ज्या ठिकाणी ५ खुर्च्या आहेत, त्याठिकाणी २ ग्राहक व ज्याठिकाणी ५ किंवा अधिक खुर्च्या आहेत, त्याठिकाणी ३ ग्राहकांना एकावेळी बसविण्याची मुभा राहील. - केशकर्तनालय/ब्युटी पार्लर / सलून यामध्ये येणाऱ्या ग्राहकांसाठी दुकानाबाहेर संपर्कविरहित सॅनिटायझर डिस्पेन्सर (foot operated or no contact sanitizer dispenser) बसविणे आवश्यक राहील. - प्रत्येक कामगाराने केशकर्तनापूर्वी व नंतर हात धुणे व निर्जतुकीकरण करणे आवश्यक राहील. - केशकर्तनालयामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाने व तेथे काम करणाऱ्या व्यक्तींनी मास्क परिधान करणे बंधनकारक राहील. ग्राहकांना केवळ केशकर्तनावेळी अथवा शेव्हींग करताना मास्क काढणे अनुज्ञेय राहील. - ग्राहकांरीता प्रत्येक वेळी तोंड पुसणे इ. करीता नवीन नॅपकीन वापरण्यात यावा अथवा वापरण्यात आलेला नॅपकिन प्रत्येक वापरानंतर सोडिअम हायपोक्लोराईट (१ %) मध्ये किमान ३० मिनिटे भिजवून त्यानंतर धुतलेला व पूर्णत: वाळलेला असणे आवश्यक आहे. ग्राहकांना स्वत:चे नॅपकिन आणण्यास प्रवृत्त करणे योग्य राहील.

- केशकर्तनाकरिता अथवा शेव्हींगकरिता वापरण्यात येणारे सर्व साहित्य उदा. कात्री, वस्तरा इ. प्रत्येक वापरापूर्वी सोडिअम हायपोक्लोराईट (०.१ %) द्रावणामध्ये ब्लिचिंग डेटॉल किंवा तत्सम द्रावणामध्ये निर्जतूक करुन वापरावे. - शेव्हींगकरिता वापरण्यात येणारे ब्रश प्रत्येक वेळी धुणे व निर्जंतुक करणे शक्य नसल्याने शेव्हींग करिता फोम अथवा जेलचा वापर करावा. ब्रशचा वापर करणे वर्जित राहील. - प्रत्येक ग्राहक खुर्चीवर बसण्यापूर्वी त्या खुर्चीचे सोडिअम हायपोक्लोराईट अथवा तत्सम द्रावणाद्वारे निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक राहील. - ग्राहकांना केशकर्तनालयासाठी अथवा शेव्हींसाठी वेळ निश्चित करून ठराविक वेळेमध्येच बोलविण्यात यावे. दुकानामध्ये अथवा दुकानाबाहेर गर्दी होता कामा नये

.

- चेहरा अथवा डोक्याची मसाज करण्याकरिता येणाऱ्या ग्राहकांना मसाज करतांना डिस्पोजेबल ग्लोव्हज वापरणे बंधनकारक राहील ग्लोव्हज न वापरता मसाज करण्यात येऊ नये. - संपूर्ण केशकर्तनालयाचे दर ४ तासांनी सोडिअम हायपोक्लोराईट ( १ % ) द्वारे निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. तसेच दर ४ तासांनी जमीन / फरशी पुसणे आवश्यक राहील. - केशकर्तनालयाचे आत तसेच, बाहेर सामाजिक अंतराचे ( Social distancing) पालन करणे बंधनकारक राहील.

Web Title: salons and beauty parlors given permission to start by pcmc