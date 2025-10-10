पिंपरी-चिंचवड

Cheque Clearing Issues : सेम डे चेक क्लीयरिंग प्रणाली अंमलबजावणीलाच कोलमडली; बँक यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणींमुळे धनादेश वटण्यात अडथळे

बहुतांश बँकांनी आपलया यंत्रणेत सुसंगत सुधारणा न केल्याने सेम डे चेक क्लीयरिंगची प्रणाली घोषणेच्या पहिल्याच आठवड्यात कोलमडल्याचे चित्र आहे.
Cheque Clearing Issues

Cheque Clearing Issues

sakal

गणेश बोरुडे
Updated on

तळेगाव स्टेशन - नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी आरबीआयने पेमेंट सेटलमेंट नेटवर्क अद्ययावत केल्यानंतर बहुतांश बँकांनी आपलया यंत्रणेत सुसंगत सुधारणा न केल्याने सेम डे चेक क्लीयरिंगची प्रणाली घोषणेच्या पहिल्याच आठवड्यात कोलमडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार अडकल्याने बहुतांश बँक खातेदार, आस्थापना आणि व्यावसायीकांना दिवाळीच्या तोंडावर मनःस्थाप सहन करावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
Bank
Banking
Talegaon Station

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com