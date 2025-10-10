Cheque Clearing Issues : सेम डे चेक क्लीयरिंग प्रणाली अंमलबजावणीलाच कोलमडली; बँक यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणींमुळे धनादेश वटण्यात अडथळे

तळेगाव स्टेशन - नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी आरबीआयने पेमेंट सेटलमेंट नेटवर्क अद्ययावत केल्यानंतर बहुतांश बँकांनी आपलया यंत्रणेत सुसंगत सुधारणा न केल्याने सेम डे चेक क्लीयरिंगची प्रणाली घोषणेच्या पहिल्याच आठवड्यात कोलमडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार अडकल्याने बहुतांश बँक खातेदार, आस्थापना आणि व्यावसायीकांना दिवाळीच्या तोंडावर मनःस्थाप सहन करावा लागत आहे..आर्थिक व्यवहार अधिक वेगवान करण्यादृष्टीने तसेच बँक ग्राहकांची व्यवहार पूर्ततेची जोखीम कमी करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या ४ ऑक्टोबरपासून सेम डे चेक क्लियरींग प्रणाली लागू केली आहे. बँकेत धनादेश जमा झाल्यावर तो त्याच दिवशी काही तासांमध्ये वटवला जाईल. यासाठी आरबीआयने पेमेंट सेटलमेंट नेटवर्क अद्ययावत केले आहे..या नवीन प्रणालीनुसार, सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत जमा होणारे चेक एकाच दिवसात क्लियर होणे अपेक्षित होते. मात्र, ही प्रणाली लागू केल्यानंतर धनादेशाद्वारे केले जाणारे आर्थिक व्यवहार वेगवान होण्याऐवजी धनादेश वटण्यात अडथळे निर्माण झाल्याने बऱ्याच बँक खातेदारांना मनःस्थाप सहन करावा लागत आहे..धनादेश वटविण्यास तांत्रिक कारणांमुळे विलंब होत असलयाबाबत काही बँकांकडून खातेधारकांना संदेशही आले आहेत. धनादेश वटण्यास विलंब होत असलयाने दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर खरेदी, विक्री आणि देण्या घेण्याचे आर्थिक व्यवहार कोलमडण्याची शक्यता आहे..बँका अंतर्गत धनादेश वटण्याची प्रक्रिया नियमितपणे चालू असली तरी इतर बँकेचे धनादेश वटण्यात अडचणी येत असल्याचे समजते. काही बँकांनी आपली यंत्रणा नव्या प्रणालीशी सुसंगत न केल्याचे कारण यामागे असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या ४ तारखेपासून भरलेले मोठ्या रकमेचे काही धनादेश अद्याप वटलेले नाहीत. ज्यांचे डेबिट खाते आहे त्यांना यामुळे नाहक व्याजाचा भुर्दड सहन करावा लागणार आहेत..काही बँकांतील कर्मचारी,अधिकारी यासंदर्भात उडवा उडवीची उत्तरे देत आहेत. धनादेश कधी वटणार हे सांगायला तयार नाहीत. राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँकांसह पतसंस्था आणि व्यावसायिकांनाही अप्रत्यक्षपणे याचा त्रास होत आहे. रिझर्व बँकेने तातडीने लक्ष घालून युद्धपातळीवर प्रणालीतील दोष दूर करुन धनादेश वटण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची बँक खातेदारांची मागणी आहे..जर तांत्रिक तयारी झाली नव्हती तर रिझर्व्ह बँकेने सेम डे चेक क्लियरिंग प्रणाली लागू करण्याची एवढी घाई का केली? धनादेश वटण्यात पूर्वीपेक्षाही विलंब झाल्याने ग्राहकांना नाहक भुर्दंड बसत आहे. डेबिट खात्यावरील व्याजामुळे काही बँकांचे, पतसंस्थांचे तसेच खातेदारांचेही वैयक्तिक नुकसान होणार आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात ग्राहकांची बोलणी ऐकून घ्यावी लागत आहेत. रिझर्व बँकेने यामध्ये तातडीने लक्ष घालून हा प्रश्न मिटवावा.- जयंत कदम (अध्यक्ष महात्मा फुले पतसंस्था, तळेगाव दाभाडे ).कॅनरा बँकेचे अंतर्गत धनादेश सुरळीतपणे जमा केल्याच्या दिवशीच वटविले जात आहेत. मात्र, काही त्रयस्त बँकांचे धनादेश वटविण्यात तांत्रिक अडथळे येत आहेत.- संघपाल भोवते (वरिष्ठ व्यवस्थापक, कॅनरा बँक-तळेगाव दाभाडे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.