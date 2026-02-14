Dehu News : संत तुकोबारायांच्या मूर्तीची जर्मनीला पाठवणी; अक्षय्य तृतीयेला विठ्ठलधाम मंदिरात करण्यात येणार प्रतिष्ठापना

देहू - विठूनामाचा गजर आणि ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’ या जयघोषात शुक्रवारी (ता.१३) संत तुकाराम महाराज यांची मूर्ती देहू येथून जर्मनीला पाठवण्यात आली. तेथील किर्चहाइम शहरात संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या मूर्तींची विठ्ठलधाम मंदिरात येत्या अक्षय्य तृतीयेला प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे..जर्मनीला पाठवण्यापूर्वी संत तुकाराम महाराज यांच्या मूर्तीची मंगेश महाराज मोरे यांच्या हस्ते पूजा करण्यात आली. यावेळी संत तुकाराम महाराज संस्थानचे अध्यक्ष जालिंदर महाराज मोरे, विश्वस्त दिलीप महाराज मोरे, उमेश महाराज मोरे, विक्रमसिंह महाराज मोरे, वैभव महाराज मोरे, शिवाजी महाराज मोरे, माजी अध्यक्ष नितीन महाराज मोरे, प्रल्हाद महाराज मोरे, सुनील महाराज मोरे, देहूच्या नगराध्यक्षा, पूजा दिवटे, मुख्याधिकारी चेतन कोंडे, संजय बापू बालवडकर, पी. आर. पाटील, रत्नमाला करंडे, प्रमोद भावसार, अनिलकुमार शर्मा आदी उपस्थित होते..दरम्यान, जर्मनी येथे होणाऱ्या सोहळ्याला देहू संस्थानचे विश्वस्त व ग्रामस्थ असे ३० जण जाणार आहेत. संत तुकाराम महाराज शिळा मंदिरातील संत तुकाराम महाराज यांच्या मूर्तीची प्रतिकृती असलेली व दोन फूट उंचीची संत तुकाराम महाराजांची ही मूर्ती असून चेतन हिंगे हे मूर्तीचे कारागीर आहेत..सोहळ्यासाठी चांदीचा रथ‘देहू येथून पंढरपूरला जाणाऱ्या आषाढी वारीतील चांदीचा रथ यंदा नवीन साकारण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती संस्थानचे विश्वस्त वैभव महाराज मोरे यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘नवीन रथासाठी ३०० किलो चांदी वापरण्यात येणार आहे. कर्नाटकातील विशिष्ट प्रकारचे लाकूड वापरण्यात येणार आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.