Stray Dogs Attack : ‘मुख्यमंत्री महोदय, आम्हाला वाचवा’; पंधरवड्यात दहा जणांवर भटक्या श्वानांचा हल्ला

पिंपरी - निगडी प्राधिकरणातील भटक्या श्वानांची दहशत दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या १५ दिवसांत भटक्या श्वानांनी नागरिकांवर हल्ला केल्याच्या दहा घटना घडल्या आहेत. रात्री उशिरा घरी येणाऱ्या नागरिकांना श्वान लक्ष्य करत आहेत. महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी करूनही उपाययोजना होत नसल्याने आता निगडी प्राधिकरणातील नागरिकांनी ‘मुख्यमंत्री महोदय, आम्हांला वाचवा’ अशी विनंतीवजा मागणी केली आहे. .आकुर्डी रेल्वे स्थानक, दत्त मंदिर, गजानन महाराज मंदिर, सेक्टर २७, सेक्टर २४, शाळा परिसर, सोसायट्यांच्या आवारात सर्वत्र या मोकाट श्वानांचा वावर वाढल्याने नागरिक, शालेय विद्यार्थी, महिला कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. या मोकाट श्वानांना पाहून शाळकरी विद्यार्थी घाबरून पळतात..हे श्वान या मुलांचा पाठलाग करत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. श्वानांच्या भीतीमुळे नागरिक घराबाहेर पडायला भीत आहेत. या परिसरातील बहुतांश ज्येष्ठ नागरिक दररोज दादा-दादी विरंगुळा केंद्रात येतात. पण, तेथेही दहा ते पंधरा श्वान एकमेकांच्या अंगावर धावून जात आहेत. यामुळे फिरायला येणाऱ्या नागरिकांची संख्याही कमी झाली आहे..शहरामध्ये भटक्या श्वानांची वाढ होऊन ते रहिवाशांना चावत आहे. यामुळे नागरिक भयभीत आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या दोन्ही बाजूंनी नागरिकांच्या समस्यांकडे वेळीच लक्ष दिले जात नसल्याने या समस्येकरिताही नागरिकांना मुख्यमंत्र्यांकडे बाजू मांडावी लागत आहे. यासंबंधी प्राधिकरणातील नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे दिलेल्या निवेदन करावे लागलेआहे.- दत्ता धामणस्कर,ज्येष्ठ नागरिक.भटक्या श्वानांबाबत दररोज दहा ते पंधरा तक्रारी येतात. कुत्र्यांवर निर्बिजीकरणाच्या दररोज २५ ते ३० शस्त्रक्रिया केल्या जातात. यासाठी पिंपरीच्या नेहरुनगर येथील पशुवैद्यकीय विभागात चार पथके कार्यरत आहेत.- डॉ. अरुण दगडे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.